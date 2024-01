Sarajevski list o Komšićevu potezu: "Njegovi osobni obračuni s predstavnicima Hrvatske direktno su ugrozili BiH"

Sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić jest taj koji je svojim političkim igrama ponizio državu na čijem je čelu, a potom je odgovornost za to pokušao prebaciti na hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, piše u srijedu sarajevski Dnevni avaz.

Premijer Plenković, koji je u utorak boravio u Sarajevu zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom nizozemske vlade Markom Rutteom, nije želio doći na sastanak u Predsjedništvu BiH jer je tamo bio i Komšić.

Plenković je to objasnio konstatacijom kako je riječ o konzistentnom pristupu Hrvatske i njezine vlade koja ne priznaje Komšića kao legitimno izabranog člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata, s obzirom na to da je on četiri pita izabran na tu dužnost glasovima pripadnika drugih naroda.

"Skandal prouzročio Komšić"

Dio medija u BiH bliskih Komšiću odluku hrvatskog premijera opisao je skandaloznom, no Avaz, blizak bošnjačkim političkim strukturama, u posebnom komentaru ističe kako je skandal zapravo prouzročio sam Komšić.

On, kako navodi sarajevski list, uopće nije trebao biti na sastanku u utorak, a ranije je delegirao svoja dva savjetnika da ga tom prigodom predstavljaju, no u zadnji je trenutak promijenio mišljenje i u utorak se ipak pojavio u Predsjedništvu.

Da je, kako protokoli jedne ozbiljne države nalažu, odmah potvrdio sudjelovanje, Plenković ne bi ni razmatrao opciju susreta s njim, a ovako ga je doveo pred svršen čin, stoji u komentaru.

"Pitanje je što je htio postići. Da postidi Plenkovića, odnosno Hrvatsku tjerajući ga da se sastanu ili da ispadne žrtva. Jedno je sigurno, Komšićevi osobni obračuni s predstavnicima Hrvatske jučer su direktno ugrozili BiH, a on je bio spreman žrtvovati sve ono dobro što je postignuto u posljednje vrijeme da bi ispao baja (gazda). Na kocku je stavio i naš napredak ka EU-u, a posebno ozbiljnost države BiH koju, trebalo bi, predstavlja", zaključuje sarajevski list.