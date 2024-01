Ivana Petrović o postupku premijera Plenkovića u BiH: "Zbog izborne godine nije bio spreman progutati žabu"

Ursula Von der Leyen, Andrej Plenković i Mark Rutte bili su u zajedničkom radnom posjetu BiH kako bi lokalne političare potaknuli na reforme kako bi Europsko vijeće u ožujku moglo donijeti odluku o otvaranju pristupnih pregovora.

Plenković je donio odluku izbjeći susret s predsjedateljem Predsjedništva BiH Željkom Komšićem kojega Hrvatska ne priznaje kao legitimno izabranog člana državnog vrha te zemlje.

Nedolazak Plenkovića na sastanak s Predsjedništvom BiH privukao je veliku pozornost u medijima susjedne zemlje. Komentatorica i urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović komentirala je Plenkovićev postupak.

"Začudilo me što je sastanak bio planiran da bude bez Željka Komšića, ali je 15 minuta prije, Komšić nenadano odlučio doći, što je bilo predvidljivo i premijer je odbio doći na sastanak. Presudna je činjenica da je izborna godina. Plenković je pretrpio neviđene kritike kada su ga kamere u Bruxellesu slučajno uhvatile gdje je par riječi razmijenio s Komšićem. Tada je pretrpio neviđene kritike od Hrvata u BiH. Što je totalno neutemeljeno, pomalo i parohijalno.

Znamo kako funkcioniraju multilateralni forumi. Premijer zbog izborne godine nije bio spreman progutati žabu, što je u visokoj politici ponekad potrebno da se postigne neki cilj. To je u ovom slučaju zeleno svjetlo za početak pregovora BiH za članstvo u EU", naglasila je Petrović.

Pročitajte i ovo rat u ukrajini Važan ruski zapovjednik u Ukrajini ubijen na Krimu? Šutnja u Kremlju raspiruje brojne teorije: "Čudno je da nema odgovora"

Na pitanje ima li BiH šansu u ožujku dobiti propusnicu za otvaranje pregovora, odgovara:

"Oni su zadnji put na samitu u prosincu rekli da ima. Ovo što je rekao Rutte, kao minimum za pozitivnu ocjenu EK-a ističe se deset mjera i zakona koje BiH mora ispuniti u relativno kratkom vremenu. To je i izborni zakon, ali to je riječ o minimumu u dijelu oko integriteta oko izbornog procesa. Na zadnjem sastanku koalicije to je načelno dogovoreno. Hoće li proći, to ćemo vidjeti. Važno je znati da je BiH profitirala na priči oko rata u Ukrajini.

Na prošlom samitu, Nizozemska nije smjela to blokirati, mogli su slobodno dati i zeleno svjetlo BiH, kao i Ukrajini. Ukrajina je zemlja u ratu i ne znamo kako će taj rat, kada i na koji način završiti. Ovisit će to o puno faktora. Premijer svakako želi da Rutte to odobri na samitu u ožujku. On je premijer na odlasku. Ovisit će sve to o europskim izborima, novoj Komisiji. Zemlje članice se polako okreću prema Bliskom Istoku", kazala je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.