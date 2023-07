VIDEO Buda u plamenu: Dio hrama izgorio, kip ostao gotovo netaknut

Golemi kip Bude stradao je u požaru u kineskoj sjeverozapadnoj pokrajini Gansu. Na snimci koja kruži društvenim mrežama, vidi se kako gori kip u hramu Velikog Bude u okrugu Shandan.

U požaru nastalom u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, kip je ostao gotovo netaknut, no dio hrama ipak je uništen.

A fire consumed a giant Buddha statue at a major temple in northwest China, state media reported. Video shared on social media showed the statue at the Shandan Great Buddha Temple burning in the early hours of Monday. After the fire was extinguished, the statue appeared to remain… pic.twitter.com/28iHXpB5KB