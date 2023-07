VIDEO Dramatična snimka iz New Yorka: Kran se zapalio pa udario u zgradu, dio pao na ulicu

Kran koji je bio postavljen na zgradi u New Yorku se zapalio, dio koji je paralelan s tlom se okrenuo, udario u obližnju zgradu, odlomio te pao na tlo 10. avenije.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN