Prema novootkrivenim tajnim obavještajnim dokumentima koji su procurili iz Pentagona, na ukupno 27 stranica vidi se koliko duboko su američke špijunske agencije prodrle u ruske vojne i obavještajne strukture.

Informacije u dokumentima prikupljene su uglavnom presretanjem komunikacije, a analitičari vjeruju kako dokumenti pokazuju nekoliko sveobuhvatnih razloga zbog kojih ruski predsjednik Vladimir Putin nije uspio osigurati vojnu pobjedu u Ukrajini nakon više od 13 mjeseci rata.

U jednom dokumentu američki obavještajci navode kako je ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) "optužila" ministarstvo obrane "za prikrivanje ruskih žrtava u Ukrajini". Amerikanci tvrde kako ovo otkriće dokazuje nespremnost "vojnih dužnosnika da prenesu loše vijesti u zapovjedni lanac", piše New York Times.

Postoje i dokazi unutarnjih borbi i međusobnog optuživanja između ruskih agencija odgovornih za različite aspekte rata te dužnosnici FSB-a tvrde da procjena žrtava ministarstva obrane ne uključuje mrtve i ranjene među ruskom nacionalnom gardom, Wagnerovim plaćeničkim snagama ili borcima koje predvodi čečenski vođa Ramzan Kadirov.

FSB je "izračunao da je stvarni broj Rusa ranjenih i ubijenih u akciji bio bliži 110.000", ali ne precizira se procjena broja žrtava ruskog ministarstva obrane.

Američki dužnosnici ranije su procijenili ruske gubitke na oko 200.000 vojnika. U jednom od dokumenata koji su procurili stoji da su Rusi pretrpjeli 189.500 do 223.000 žrtava, uključujući do 43.000 poginulih u akciji, u usporedbi sa 124.500 do 131.000 ukrajinskih žrtava, uključujući 17.500 ubijenih u akciji.

U dokumentima se nalaze i detalji o javnoj raspravi u kojoj je čelnik Wagnera Jevgenij Prigožin optužio ruske vojne dužnosnike da su uskratili hitno potrebno streljivo borcima. Vladimir Putin je navodno osobno pokušao riješiti spor tako što je pozvao Prigožina i Šojgua na sastanak, za koji se vjeruje da je održan 22. veljače.

"Sastanak se gotovo sigurno ticao, barem djelomično, Prigožinovih javnih optužbi i posljedičnih napetosti sa Šojguom", piše u dokumentu. New York Times piše kako se radi o materijalima Agencije za nacionalnu sigurnost, Ureda direktora Nacionalne obavještajne službe i Uprave za obavještajne poslove Združenog stožera Pentagona.

Materijali su objavljeni na jednom od Discord kanala, a američki dužnosnici su potvrdili da su ti dokumenti autentični, ali su upozorili da su neki izmijenjeni. Dokumenti također mogu sadržavati zastarjele ili netočne podatke.

U jednom od dokumenata, za koji se čini da ga je napisao Združeni stožer vojske 23. veljače, zaključuje se da Rusija nije uspjela prekinuti masivni protok zapadnog oružja i opreme u Ukrajinu od početka rata.