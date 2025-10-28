Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
U subotu kulminacija bunta

Grad na ivici eksplozije! Bijes i neizvjesnost uoči obljetnice koja je promijenila državu

Piše M. T., 28. listopada 2025. @ 09:39 komentari
prosvjed u Beogradu
prosvjed u Beogradu Foto: Vlado Kos/Cropix
Novi Sad je pred najvećim okupljanjem u svojoj povijesti.
Najčitanije
  1. Aleksandar Vučić
    Pod pritiskom

    Vučić: "Ako Hrvati to misle, htio bih ih samo obavijestiti..."
  2. Stambene zgrade na meti - 3
    Obratite pozornost

    Širi se nova opasna prijevara: Šalju uplatnice, ali ne nasjedajte - "To su navlakuše, ako prođe, prođe!"
  3. Satelitska snimka uragana Melissa 6
    najgori uragan stoljeća

    FOTO/VIDEO Razorna Melissa danas udara, premijer prestravljen: "Molim se na koljenima"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Potres u Turskoj: Ljudi skakali s balkona, urušile se četiri zgrade:
Panika u Turskoj
Ljudi skakali s balkona, urušile se četiri zgrade: Stotine potresa pogodilo Tursku, mnogi se bojali vratiti kući
Tragedija u Crnoj Gori: Beba u bolnici preminula usljed gušenja mlijekom?
provodi se istraga
Tragedija u susjedstvu, novorođenče umrlo u bolnici: "Nitkog od osoblja nije bilo da je okrene, da je potapša"
Novi Sad pred najvećim okupljanjem u svojoj povijesti
U subotu kulminacija bunta
Grad na ivici eksplozije! Bijes i neizvjesnost uoči obljetnice koja je promijenila državu
U Keniji se srušio zrakoplov koji je prevozio turiste
NESREĆA U KENIJI
VIDEO Srušio se zrakoplov koji je prevozio turiste, strahuje se da nema preživjelih
Drama u Zagrebu: Urušio se strop tržnice Dolac
Tržnica zatvorena
FOTO Drama u Zagrebu: Urušio se strop tržnice Dolac
Dječak bačen s Tate Moderna ponovno trči, skače i pliva: "Naš mali vitez pobijedio je sve prognoze"
imao je samo šest godina
Čudo dječaka bačenog s desetog kata Tate Moderna: "Naš mali vitez ostvario je svoj san"
Vučić se oglasio o Naftnoj industriji Srbije: "Ako Hrvati misle da će postati vlasnici, htio bih ih samo obavijestiti..."
Pod pritiskom
Vučić: "Ako Hrvati to misle, htio bih ih samo obavijestiti..."
Prevara s uplatnicama! Ne nasjedajte! "To su navlakuše, ako prođe, prođe!"
Obratite pozornost
Širi se nova opasna prijevara: Šalju uplatnice, ali ne nasjedajte - "To su navlakuše, ako prođe, prođe!"
FOTO Melissa se približava, premijer Jamajke: "Molim se na koljenima. Ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati ovo što stiže"
najgori uragan stoljeća
FOTO/VIDEO Razorna Melissa danas udara, premijer prestravljen: "Molim se na koljenima"
Ukrajina šalje pojačanja u Pokrovsk
obrana donjecka
Dramatična obrana ključnog grada! "Okupatori su ušli, vode se žestoke borbe..."
Njemačka: Dominantna varijanta COVID-19 u naziva se "Frankenstein"
Pažljivo se nadzire
Varijanta virusa Frankenstein širi se Europom: Sve počinje specifičnom grloboljom...
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih
Oglasio se gradonačelnik
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih i ozlijeđenih
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vučić se oglasio o Naftnoj industriji Srbije: "Ako Hrvati misle da će postati vlasnici, htio bih ih samo obavijestiti..."
Pod pritiskom
Vučić: "Ako Hrvati to misle, htio bih ih samo obavijestiti..."
VIDEO Snažan potres pogodio Tursku
Tlo ne miruje
VIDEO Snažan potres pogodio Tursku
Njemačka: Dominantna varijanta COVID-19 u naziva se "Frankenstein"
Pažljivo se nadzire
Varijanta virusa Frankenstein širi se Europom: Sve počinje specifičnom grloboljom...
show
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nicholas Ypil u petoj emisiji showa Supertalent
''O moj Bože, što je ovo?!''
Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Nadja Marina u petoj emisiji showa Supertalent
''Nažalost, plesati ne znaš...''
Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Ako s ovom navikom prestanete i u 50-ima, možete usporiti pad pamćenja za čak 20 %!
Znanstvenici otkrili
Ako s ovom navikom prestanete i u 50-ima, možete usporiti pad pamćenja za čak 20 %!
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
10 recepata
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
zabava
Poruka radnicima parkinga nasmijala prolaznike pa postala viralni hit
Pogledajte što im je poručio
Poruka radnicima parkinga nasmijala prolaznike pa postala viralni hit
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
Malo se izgubio
Prizor s Črnomerca nasmijao gledatelje: "Sve pametniji auti, sve tupaviji ljudi"
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
LOL
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
tech
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Fototermalna terapija
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
sport
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
EMOTIVNO OTKRIO
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
kaos!
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
Kovačević nakon šoka u Vinkovcima čestitao domaćinu te dao zanimljiv komentar Dinamove igre
UŽASNA PARTIJA DINAMA
Kovačević nakon šoka u Vinkovcima čestitao domaćinu te dao zanimljiv komentar Dinamove igre
tv
Kumovi: Jesu li tri sata u autu s čovjekom kojeg izbjegava izvedivi?
KUMOVI
Kumovi: Jesu li tri sata u autu s čovjekom kojeg izbjegava izvedivi?
MasterChef: Josipov odgovor na Stjepanovo pitanje u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
NAPETO!
Josipov odgovor u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
U dobru i zlu: Ima loše mišljenje o sebi i teško ju je razuvjeriti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ima loše mišljenje o sebi i teško ju je razuvjeriti
putovanja
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Perilica za pranje ljudi japanske tvrtke Science Co.
Novo doba
Japanci su napravili perilicu za pranje ljudi, a evo kako funkcionira
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
novac
Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?
nikad ostvarena želja
Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Demi Moore u vrtoglavim petama od 15,5 centimetara Saint Laurent
A gore baršun
Demi Moore: Čizme "neboderke" s petom od 15,5 cm koje najbolje opisuju riječi - opasno dobre
Rečenice koje toksični ljudi često izgovaraju
NJIHOVE FRAZE
Pet rečenica koje toksični ljudi često izgovaraju, tako vas pokušavaju manipulirati
sve
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Idila!
Bijele vode: Hotel usred nacionalnog parka u koji Hrvati dolaze radi fer cijena, hrane i predivne prirode
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
EMOTIVNO OTKRIO
Roko Jurišić šokiran nakon utakmice u Rijeci: "To rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja"
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
kaos!
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene