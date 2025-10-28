Grad na ivici eksplozije! Bijes i neizvjesnost uoči obljetnice koja je promijenila državu

Novi Sad se priprema za, kako mnogi najavljuju, najveće okupljanje građana u povijesti grada. U subotu će se održati komemorativni skup povodom godišnjice tragedije koja je promijenila Srbiju – pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru.

Točno prije godinu dana, u 11:52, tone betona s novouređene nadstrešnice sručile su se na prolaznike. U nesreći je poginulo 16 ljudi, većinom mladih, dok je jedna osoba preživjela s trajnim posljedicama. Ni godinu dana kasnije, pravda još nije zadovoljena – sudski postupak nije okončan, a optužnica protiv nekoliko uhićenih još nije ni potvrđena. Nitko od osumnjičenih nije u pritvoru.

Blokada Autokomande Foto: Ante Cizmic/Cropix

Tragedija u Novom Sadu pokrenula je masovne prosvjede koji kao glavnog krivca vide vlast, čiji su koruptivni poslovi i nesavjesno obavljeni radovi u rekonstrukciji kolodvora doveli do smrtonosnog pada nadstrešnice.

Skoro svakodnevne prosvjede već 11 mjeseci predvodi studentski pokret čiji su ključni ciljevi uspostava demokratskog društva, europskih vrijednosti, vladavine prava i institucija, umjesto stranačke oligarhije SNS-a.

Blokada Autokomande Foto: Ante Cizmic/Cropix

Vlast Aleksandra Vučića prosvjede i studentski pokret, koji je pridobio široku potporu akademske zajednice i dominantnih društvenih krugova, naziva "obojenom revolucijom" i nastoji ih ugušiti sve otvorenijom represijom, uhićenjima, premlaćivanjem aktivista i političkim procesima u pravosuđu.

Prosvjedi protiv Vučića traju godinu dana, ali je Vučić u međuvremenu organizirao i skupove podrške njegovoj vlasti.

U središtu Beograda niknuo je tzv. Ćaciland, niz šatora koji je prvotno predstavljen kao studentski protest pod geslom "mi želimo učiti" kao protuteža studentskim blokadama fakulteta i protivnika izvornog studentskog pokreta.

S vremenom je Ćacilend postao posljednja obrambena linija režima Aleksandra Vučića, zamišljena kao oblik zastrašivanja potencijalnih građanskih i studentskih prosvjednika. Uz to, opisuju ga i kao prostor u koji dolaze osobe iz kriminalnog miljea, a novinarima je pristup gotovo onemogućen.

Prosvjed u Beogradu Foto: Afp

Mnogi Ćacilend vide kao mjesto okupljanja "batinaša" sumnjive prošlosti i Vučićevu osobnu "pretorijansku gardu".

Studentski pokret, koji već mjesecima, uz masovnu potporu akademske zajednice i brojnih društvenih skupina predvodi prosvjede, zahtjeva odgovoran rad institucija, dostojanstvo i pravdu za žrtve i njihove obitelji, te odlučnu borbu protiv korupcije na svim razinama vlasti, koju vide i kao ključni uzrok pada nadstrešnice zbog nemara i zlouporaba u izvođenju radova.

Posljednji u nizu zahtjeva je i raspisivanje prijevremenih izbora, koje vlast ustrajno izbjegava prihvatiti.