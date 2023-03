"Prigožinovo nedavno ponašanje, bez obzira na njegovu namjeru, osnažuje narativ u ruskom društvu da Prigožin ima veće političke aspiracije u Rusiji", zaključuje se u analizi Instituta za proučavanje rata.

Prema intervjuu šefa skupine Wagner Jevgenija Prigožina analitičari su zaključili kako on ima ambicije svrgnuti sa vlasti Vladimira Putina.

Misle da bi se taj Wagnerovac mogao suprotstaviti Putinu na predsjedničkim izborima 2024. godine.

Intervju koji je biznismen dao ruskim novinarima objavljen je u njegovoj vlastitoj Federalnoj novinskoj agenciji, javlja Sky News.

Institut za proučavanje rata (ISW) navodi da je intervju vrijedan pažnje zbog neobičnog formata te kako se čini da Prigožin oponaša način na koji Vladimir Putin snima svoje javne istupe, s unaprijed pripremljenom koreografijom.

Radi to s ciljem da ismije Putina ili možda suptilno sugerira da ima veće političke ambicije, tvrdi ISW.

Institut za proučavanje rata kaže i da se "čini kako Prigožin oponaša način na koji Vladimir Putin snima svoje koreografirane javne sastanke, bilo da tiho ismijava Putina ili da suptilno sugerira da bi Prigožin mogao postati predsjednik poput Putina".

U analizi se zaključuje kako on ima veće političke aspiracije nego što je njegova sadašnja funkcija.

