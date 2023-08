VIDEO Novi napad na Krimski most! Čuju se sirene za uzbunu, suklja dim, ljudi sve snimaju s plaže

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke novih eksplozija na Krimu gdje se nalazi most koji povezuje poluotok s Rusijom. Proruske vlasti su zaustavile promet preko Krimskog mosta.

Čuju se sirene za uzbunu. Prvo je objavljeno da su oborena dva ukrajinska drona, a nakon toga Rusija je objavila da je Ukrajina pokušala pogoditi Krimski most projektilom S-200, ali da su ga oni presreli i uništili.

Two missiles shot down over the Kerch Bridge - "head" of Crimea Aksenov.

The crossing was allegedly not damaged.



Aksenov's "advisor" claims that the smoke on the bridge is a "smoke cover" created by rescue services. He says traffic will resume moving in the nearest future.



By… pic.twitter.com/XOwOT5f3pD