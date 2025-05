FOTO Rusi dronom pogodili putnički autobus u Ukrajini: Najmanje devet mrtvih

Devet je ljudi poginulo u jutrošnjem napadu ruskog drona na putnički autobus u gradu Bilopilja na sjeveroistoku Ukrajine, priopćili su lokalni dužnosnici.

"Ovo nije samo još jedno granatiranje, to je cinični ratni zločin", napisala je ukrajinska nacionalna policija u objavi na Telegramu.

Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je, pozivajući se na izjavu ministarstva obrane, da su ruske snage dronovima napale područje za prikupljanje ukrajinske vojne opreme u regiji Sumi.

Ihor Tkačenko, načelnik vojne uprave Sumija, rekao je na Telegramu da je u tijeku operacija spašavanja.

Sastanak ruskih i ukrajinskih dužnosnika u Turskoj u petak nije uspio postići privremeni prekid vatre. Bio je to prvi izravni dijalog između dviju strana nakon onog u prvim mjesecima rata koji je Rusija pokrenula u veljači 2022.

Ukrajinska policija objavila je fotografije gotovo uništenog tamnoplavog putničkog vozila, s otkinutim krovom i razbijenim prozorima.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti ukrajinsko izvješće.

Obje strane poriču da napadima ciljaju civile, iako su ih u sukobu već poginule na tisuće, od čega velika većina Ukrajinci.

