FOTO Duge cijevi u susjedstvu: Privedeni članovi kontroverzne skupine, uhićena i trudnica

Uhićeni su Aldin Čančar, Ismet Porobić, Jasmin Hadžić, Alem Hadžić i Semir Sultanović. Također, kako piše Dnevni avaz, uhićena je i kći Sultanovića koja je u četvrtom mjesecu trudnoće.
Uhićeni iz skupine Panter - 3Foto:
Antonio Balic/Cropix
Navedene se sumnjiči da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja, neovlaštenog snimanja, ucjene, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.
Uhićeni iz skupine Panter - 5Foto:
Antonio Balic/Cropix
Udruga Panter osnovana je 2022. godine u Ključu, s ciljem zaštite životinja, no najpoznatiji su po akcijama lova na pedofile. Njihovi članovi često prikrivenih identiteta, preko lažnih profila organiziraju susrete s osobama koje sumnjiče za pedofiliju ili druge oblike zlostavljanja.
Takve susrete snimaju i potom objavljuju na društvenim mrežama, a često se radi i o premlaćivanjima.