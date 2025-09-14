FOTO Duge cijevi u susjedstvu: Privedeni članovi kontroverzne skupine, uhićena i trudnica

Članovi kontroverzne organizacije Panter koji su uhićeni u jučerašnjoj akciji kodnog naziva Kavez predani su danas u nadležnost Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Uhićeni su Aldin Čančar, Ismet Porobić, Jasmin Hadžić, Alem Hadžić i Semir Sultanović. Također, kako piše Dnevni avaz, uhićena je i kći Sultanovića koja je u četvrtom mjesecu trudnoće.

Foto: Antonio Balic/Cropix

Navedene se sumnjiči da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja, neovlaštenog snimanja, ucjene, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Foto: Antonio Balic/Cropix

Udruga Panter osnovana je 2022. godine u Ključu, s ciljem zaštite životinja, no najpoznatiji su po akcijama lova na pedofile. Njihovi članovi često prikrivenih identiteta, preko lažnih profila organiziraju susrete s osobama koje sumnjiče za pedofiliju ili druge oblike zlostavljanja.

Takve susrete snimaju i potom objavljuju na društvenim mrežama, a često se radi i o premlaćivanjima.

