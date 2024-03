Vladimir Putin je nekoliko puta upozorio zemlje NATO-a da riskiraju širenje rata ako Kijevu daju oružje koje može pogoditi ciljeve unutar Rusije. Unatoč prijetnjama, Ukrajina je dobila takvo oružje.

Finska, koja se pridružila NATO-u prošle godine unatoč tome što se Putin protivio širenju strateškog saveza, odobrila je novi paket vojne pomoći Ukrajini od 205 milijuna dolara ranije ovog mjeseca.

Finski ministar obrane Antti Hakkanen rekao je u četvrtak Finskoj radiotelevizijskoj kući da bi Ukrajina mogla upotrijebiti oružje koje je dala Finska za napade na ciljeve unutar Rusije.

Hakkanen je istaknuo da su drugi ukrajinski saveznici osigurali "raketne sustave dugog dometa" i da imaju pravo "odrediti kako ih treba koristiti". Potom je pozvao Njemačku da Kijevu pošalje svoje rakete Taurus dugog dometa "ako žele pomoći Ukrajini da pobijedi".

Član finskog parlamenta Jukka Kopra navodno je otišao korak dalje, rekavši da bi Ukrajina trebala koristiti oružje koje je Finska isporučila za napad na "vojne ciljeve na ruskoj strani".

"U protivnom će ti vojni objekti udariti na ukrajinsku stranu", rekao je Kopra, dodavši da je to apsolutno legalna obrambena borba koju Ukrajina vodi. Povelja UN-a dopušta napade na vojne ciljeve preko kopnenih granica"

Newsweek je u četvrtak zatražio komentar od ruskog Ministarstva vanjskih poslova, ali se nisu oglasili.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg dao je slične primjedbe u komentarima američkom državnom mediju Radio Liberty prošlog tjedna, rekavši da Ukrajina ima zakonsko pravo napasti "legitimne vojne ciljeve" u Rusiji oružjem koje je isporučio Zapad.

"Prema međunarodnom pravu, Ukrajina ima pravo na samoobranu", rekao je Stoltenberg, dodavši da to također uključuje napade na legitimne vojne ciljeve, ruske vojne ciljeve izvan Ukrajine. To je međunarodno pravo, i naravno, Ukrajina ima pravo to učiniti kako bi se obranila.

Ukrajina je nedavno pretrpjela niz vojnih neuspjeha nakon smanjenja pomoći zapadnih saveznika. Nedavni gubici uključuju kontrolu nad gradom Avdiivka nakon nekoliko mjeseci borbi, dok su najmanje tri dodatna naselja u blizini grada izgubljena početkom ovog tjedna.

Leon Hartwell, viši suradnik na London School of Economics think tanku LSE IDEAS, nedavno je rekao da je rusko preuzimanje kontrole nad Avdiivkom dijelom posljedica "značajnog nesrazmjera između zapadnih obećanja podrške Ukrajini i njihovog stvarnog pružanja".