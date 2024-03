Led s Arktika izvoze u Dubai: Umjesto u oceanu topi se u skupim koktelima

Osnivači tvrtke, koja sakuplja led s fjorda blizu glavnog grada Grenlanda, u razarajućim posljedicama klimatskih promjena primijetili su poslovnu priliku i na sebe navukli bijes javnosti.

Prikupljeni led prvo prolazi labaratorijske analize kako bi se potvdrilo da u njemu nema mikroorganizama, zatim se terentim brodom prevozi u Dubai gdje se pakira i prodaje imućnim kupcima.

"Znali smo da će biti kritika, ali nismo očekivali prijetnje smrću", rekao je jedan od osnivača tvrtke Malik Rasmussen za CNN. On kaže i da tvrtka svojim poslovanjem "podiže svjesnost o problelima Arktika" te "pronalazi suvremene načine za iskorištavanje prirodnih resursa".

Kritičari im zamjeraju što dodatno zagađuju okoliš fosilnim gorivima kako bi prevezli led, a osim hubrisa i lakomosti ne vide svrhu takvog poslovanja.

"Puno energije je potrebno da se led preveze u hladnjačama do Dubaija. Svrstala bih to pod trikove koji troše puno energije, a jedina im je svrha podilaženje ultra-bogatima. Sigurna sam da nitko ne bi osjetio razliku između leda s glečera i onog koji to nije", kazala je znanstvenica koja proučava klimu, Jennifer Francis.

Rasmussen se ipak nada da će mu poslovanje napredovati te obećaje kako u budućnosti planiraju prijeći na održivije oblike transporta koji ne koriste fosilna goriva.