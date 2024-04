Dnevnik Nove TV proučio program DP-a te ga usporedio s onim HDZ-a i SDP-a: Koliko je tu sličnosti, a koliko razlika?

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina proučio je program DP-a te ga usporedio s onim što su svojim biračima obećali HDZ i SDP.

"Kada bi se pregovaralo samo o programima - pregovori bili već odavno gotovi. Krenimo od dijela programa koji se odnosi na demografiju. Iz Domovinskog pokreta već danima tvrde kako je za njih to uvjet svih uvjeta. Koliko se DP-ov program tu poklapa s onim što su biračima obećali HDZ i SDP? Dosta se poklapa", naglasio je Biočona.

Kako riješiti demografski problem?

DP

Mjesto u vrtiću za svu djecu

Dječji doplatak za svako dijete do polaska u školu

Delimitirane porodiljne naknade

Financijske naknade majkama kućanicama

Oslobađanje od poreza na 10 godina za povratnike

HDZ

Mjesto u vrtiću za svu djecu do 2030.

Veći dječji doplatak

Veće porodiljne naknade

Oslobođenje od poreza na 5 godina za povratnike

Duži očinski dopust

SDP

Besplatni vrtići za sve

Dječji doplatak za sve

Delimitirane porodiljne naknade

Duži očinski dopust

"Sve tri stranke u svojem arsenalu imaju iste mjere. Grandja vrtiće, porodiljne naknade, dječji doplatak. Razlike su u nijansama. HDZ i DP stavljaju nešto veći naglasak na poticanje povratak iseljenih, a HDZ i SDP obećavaju produljenje očinskog dopusta, što DP-u očito nije naročito važno. No, treba reći- DP po izdašnosti mjera daleko nadmašuje ostale dvije stranke. Oni obećavaju da se na demografske mjere troši 4 posto BDP-a, to je oko 3 milijarde eura - otprilike svaki deveti euro iz proračuna bio bi potrošen na to. A trošilo bi se i na vojsku, drugi važan stup DP-ovog programa", rekao je Biočina,

Kako ojačati oružane snage?

DP

Nabava bespilotnih letjelica

Nabava pomorskih dronova

Obvezni četveromjesečni vojni rok

HDZ

Nabava sustava protuzračne obrane

Nabava višenamjenskog broda

Kraća temeljna vojna obuka

SDP

Nabava sustava protuzračne obrane

Nabava dva bojna broda

Nabava dronova raznih namjena

"Drugi važan stup DP-ovog programa je - ulaganje u oružane snage. I tu su stranke komplementarne. Svi bi kupovali oružje, protuzračne raketne sustave, vojne brodove, bespilotne letjelice. Ipak, DP-ov ključni zahtjev je ponovno uvođenje obveznog vojnog roka na 4 mjeseca. HDZ najavljuje sličnu varijantu toga, ali ne specificiraju koliko bi trajala, dok SDP to u svojem programu uopće ne spominje", objašnjava Biočina.

Kako osigurati granicu?

DP

Potpuna primjena zakona o nadzoru državne granice

Upotreba svih raspoloživih političkih sredstava

HDZ

Jača međunarodna suradnja

Ulaganje u opremljenost policije



SDP

Politički pritisak na Srbiju i BiH

Veće kazne za krijumčare



"Ovo su još jedne teme gdje se stranke više manje preklapaju. Svi se slažu da treba jače štititi granicu, doduše nitko nema baš razrađene konkretne mjere kako to učiniti. Tu je možda SDP malo bliže DP-u, ali to su sve nijanse", objasnio je.

Na upit voditelja da ispada da su stranke u konsenzusu, ali postoje li dijelovi programa u kojem se ipak razlikuju, Biočina je naglasio: "Postoje naravno. I to u očekivanim temama".

Što obećavaju DP i HDZ, a SDP ne?

Borba za prava Hrvata u Srbiji

Unaprjeđenje prava pripadnika HVO-a

Digitalizacija arhivske građe o Domovinskom ratu

"Kad pogledamo što povezuje DP s HDZ-om, onda su to definitivno desne teme: briga za Hrvate u Srbiji, prava veterana Hrvatskog vijeća obrane i općenito briga o baštini Domovinskog rata. I tu je DP opširniji od HDZ-a, ali to su sve zahtjevi kojima bi HDZ bez problema udovoljio", objašnjava Biočina.

Što obećavaju DP i SDP, a HDZ ne?

Drukčiji način izbora Glavnog državnog odvjetnika

Novo iscrtavanje izbornih jedinica

Obvezne sigurnosne provjere pravosuđu

"No, svoje adute ima i SDP. I DP i SDP su svojim biračima obećali iste vrlo konkretne promjene u pravosuđu: novi način izbora glavnog državnog odvjetnika te uvođenje obveznih sigurnosnih provjera za pravosudne dužnosnike. Također, i jedni i drugi žele mijenjati izborne jedinice. E sad, ovo je nezgodno za HDZ jer upravo to su one teme koje SDP gura u svojem konceptu stvaranje privremene saborske većine", rekao je.



S obzirom na to da ispada da DP ima argumente za suradnju i s jednima i drugima, na upit zašto im toliko treba da donesu odluku Biočina je rekao: "Ključni razlog je ono što DP dijeli od HDZ-a i SDP-a".

Što obećava DP, a HDZ i SDP ne?

Deratifikacija Istanbulske konvencije

Smanjenje broja manjinskih zastupnika u Saboru

Zabrana usvajanja i udomljavanja djece za istospolne parove

"Tu sad nastupaju teške ideološke teme - o odnosima prema etničkim i nacionalnim manjinama, Istanbulskoj konvenciji. I ono što sad vidimo u pregovorima jest da su upravo te teme ključne - primjerice hoće li SDSS biti u vladajućoj koaliciji ili ne. I to je jedna dosta - rekao bih jasna poruka, a to je da nema politike bez ideologije. Na kraju dana bazična ideološka pitanja uvijek dobivaju prioritet pred praktičnim životnim temama, ali to je tako u politici. To nazivamo pregovorima, iako bi realnije bilo reći da su tijeku nagovori - intenzivni pokušaji uvjeravanja raznih strana da prijeđu te ideološke crvene crte koje ranije postavili. Pobjedit će onaj koji uspije sklopiti koaliciju bez da ili da što manje prijeđe te ideološke crte", na kraju je zaključio Biočina.

