Dva misteriozna slučaja u europskoj državi: Rus pronađen mrtav u veleposlanstvu, a vlasti danima traže i nestalog biznismena

Visoki ruski dužnosnik pronađen je mrtav u ruskom veleposlanstvu na Cipru, a obdukcija je pokazala da nije umro prirodnim putem te da se vjerojatno radi o samoubojstvu, rekao je u ponedjeljak policijski izvor za AFP.

Tijelo muškarca otkriveno je u njegovom uredu prošlog četvrtka. U veleposlanstvo je pozvana policija, ali im nije dozvoljen ulazak u kompleks kako bi proveli istragu, pišu lokalni mediji. Umjesto toga, tijelo je predano policiji u dvorištu veleposlanstva, piše Euractiv.

U kratkoj izjavi, veleposlanstvo je imenovalo muškarca kao A. V. Panova, a njegovu smrt opisali su kao "duboku osobnu tragediju za njegovu obitelj i voljene".

Veleposlanstvo je izjavilo da surađuje s lokalnim vlastima kako bi se "ubrzala repatrijacija njegovih posmrtnih ostataka u domovinu".

Lokalne novine Phileleftheros izvijestile su da je jedina informacija dostavljena ciparskoj policiji bila da si je ruski državljanin oduzeo život i ostavio poruku. No, navodna poruka nije proslijeđena ciparskim vlastima jer ju je veleposlanstvo poslalo u Moskvu.

"Čini se da su ciparske vlasti obaviještene o incidentu s nekoliko sati zakašnjenja", dodao je Phileleftheros.

Ciparsko ministarstvo vanjskih poslova navodno prati slučaj.

Danima traže poduzetnika

Vladislav Baumgertner Foto: AP

Ciparska policija istovremeno se bavi još jednim slučajem u koji je uključen ruski državljanin.

Poduzetnik Vladislav Baumgertner (53), napustio je svoj dom u Limassolu 7. siječnja odjeven u crne kratke hlače i crnu majicu. Od tada se nije javljao na pozive niti se vraćao kući. Potraga je započela 10. siječnja, piše Meduza.

Baumgertner je diplomirao na Uralskom tehničkom sveučilištu, a karijeru je započeo u tvrtki Uralenergo. Početkom 2000-ih stekao je magisterije iz poslovne administracije i financijskog menadžmenta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nakon toga zaposlio se u tvrtki za proizvodnju kalijevih soli Uralkali. Tamo je radio od 2003. do 2013. godine, prvo kao komercijalni direktor, a kasnije kao glavni izvršni direktor. Godine 2013. Uralkali, koji je izvozio svoje proizvode putem Bjeloruske tvrtke za kalijeve soli - zajedničkog poduzeća s državnom tvrtkom Belaruskali - najavio je da će početi samostalno prodavati gnojiva. Kao odgovor, bjeloruske vlasti pozvale su Baumgertnera u Minsk, gdje je uhićen i optužen za sudjelovanje u kriminalnoj skupini koja je navodno podcjenjivala stvarne cijene kalijevih soli.

Baumgertner je proveo neko vrijeme u pritvoru u Bjelorusiji prije nego što je izručen Rusiji, gdje je protiv njega također pokrenut kazneni postupak zbog zlouporabe ovlasti. Nakon povratka u Rusiju, bivši čelnik Uralkalija proveo je mjesec dana u moskovskom pritvorskom centru. Zatim je stavljen u kućni pritvor, a kasnije pušten uz ograničenja putovanja. Slučaj protiv Baumgertnera zatvoren je tek u veljači 2015.

Međutim, pomoćnik ravnatelja policije Limassola Lefteris Kyriakou izjavio je u ponedjeljak da zasad nema dokaza koji povezuju tu epizodu s Baumgartnerovim trenutnim nestankom. "U ovoj fazi ne čini se da je povezano", rekao je Kyriakou, dodajući da vlasti nisu pronašle nikakve neposredne naznake nepoštene igre.