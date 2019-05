Moćni ciklon udario je obalna područja istočne Indije u petak, uz obilnu kišu i vjetrove snage do 200 kilometara na sat, ali zasad nema izvještaja o stradanjima na područjima s kojih je evakuirano milijun ljudi.

Danima je rasla snaga ciklona u sjevernim dijelovima Bengalskog zaljeva, prije nego što je udario obalu savezne države Odishe oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, rekao je državni Indijski metereološki odjel (IMD).

Država je u posljednja 24 sata evakuirala više od milijun ljudi iz najranjivijih mjesta uz nisku obalu, napisao je premijer Odishe Naveen Patnaik na Twitteru.

More than 1 million people have been evacuated from the vulnerable districts in last 24hrs. Ganjam & Puri evacuated more than 3 lakh & 1.3 lakh people respectively to safe shelters. About 5000 kitchens started operating to serve people in the shelters. #OdishaPrepared4Fani