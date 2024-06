FOTO/VIDEO Frontalni sudar vlakova u Češkoj: Ima mrtvih, a deseci su ozlijeđeni

U sudaru putničkog i teretnog vlaka u češkim Pardubicama u srijedu kasno navečer najmanje je četvero poginulih i na desetke ozlijeđenih, prenose češki mediji.

Navodi se kako se brzi vlak iz Praga za slovačke Košice, s oko 200 putnika, sudario s teretnim vlakom u Pardubicama, oko 100 kilometara istočno od češke prijestolnice.

Glasnogovornica lokalnih spasilačkih službi je za češku televiziju izjavila kako su navodno četiri osobe poginule, deseci su ozlijeđeni, a neki teško.

Prema Upravi željeznica, vlakovi su se sudarili na novom stajalištu Pardubice Centrum.

Sudar je prekinuo promet na koridoru prema Moravskoj, navodi se na web stranici čeških željeznica.

Prema objavljenim fotografijama i video snimkama, vlakovi su se sudarili frontalno, a najmanje je jedan vagon putničkog vlaka iskočio iz tračnica i djelomično se prevrnuo.

Ministar unutarnjih poslova Vit Rakušan i ministar prometa Martin Kupka odmah su krenilu na mjesto nesreće, a tragediju je komentirao i premijer Petr Fiala.

"Sudar dvaju vlakova u Pardubicama velika je nesreća. Svi mislimo na žrtve i stradale. Izražavam iskrenu sućut svim preživjelima," poručio je Fiala na mreži X.