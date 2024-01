Čelnika srpske oporbe pretukli pripadnici Tajne službe? Ostao je djelomično paraliziran, obitelj tvrdi da zna i zašto je napadnut

Čelnik opozicije u Srbiji Nikola Sandulović pretučen je početkom siječnja nakon što se javno ispričao zbog srpske agresije nad Albancima tijekom rata na Kosovu (1998-1999), tvrdi njegova obitelj.

Navodno su ga pretukli članovi srpske Tajne službe dok je on bio u pritvoru, a njegova obitelj u četvrtak je objavila da je zbog napada ostao djelomično paraliziran.

U srijedu, nakon prvog obiteljskog posjeta, Sandulovićeva kćer Karla zatražila je da se njenog oca premjesti u državnu bolnicu iz vojne ustanove u kojoj je do tada bio.

"Komunicira, ali mu je u potpunosti paralizirana desna strana tijela. U kolicima je te je lošeg zdravstvenog stanja", prenio je odvjetnik Michael Polak priopćenje obitelji.

Quick update on Nikola Sandulovic, the chairman of the Republican Party of Serbia.



I just received photos and videos of @Sandulovic_N's while he was being released from the hospital.



As per his wife's account, Nikola was kidnapped yesterday and held at Savska 35, Beograd 11108,… pic.twitter.com/x9qgS5Qfa2