Misteriozne smrti: U posljednjih mjesec dana troje novinara pronađeno mrtvo

Zoja Konovalova (48) pronađena je mrtva u svome stanu u Krasnodaru prošloga petka. Bila je ruska voditeljica i glavna urednica državne televizije i radijskog emitiranja Kuban, jednog od nacionalnih televizijskih kanala ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Policija je odmah pokrenula istragu, a za sada se smatra da je uzrok smrt trovanje.

Pročitajte i ovo Zabrinutost raste VIDEO/FOTO Ekološka katastrofa: Milijuni plastičnih peleta naplavili obalu Sredozemlja

Osim novinarke, pronađeno je i tijelo njezina bivšeg muža (52). Njihova smrt posljednja je u nizu misterioznih smrti novinara od početka ruskog napada na Ukrajinu.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti izvijestila je kako na tijelima bivših supružnika nisu pronađeni znakovi ozljeda i sukoba.

“Navodni uzrok smrti je trovanje”, navodi taj televizijski kanal.

Par je iza sebe ostavio dvoje djece, kćer i sina.

Head of Putin's state-run TV empire Zoya Konovalova, 48, found dead with ex-husband after being 'poisoned' | The Sun https://t.co/okr0UqudDl