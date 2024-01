Vikend je sve bliže, a minusi sve niže: Pogledajte što sve priprema zima za dane pred nama

Najniža temperatura izmjerena u četvrtak ujutro bila je u Vinkovcima, čak -12 stupnjeva, no mnoga mjesta mjerila su -10 ili -11, između ostalog Đakovo, Daruvar, Osijek, Parg u Gorskom kotaru. Sljedeća jutra, a i dani bit će tek mrvicu manje hladni, no i dalje ćemo biti dobrim dijelom u minusu, na najjače grijemo čini se negdje do sredine sljedećeg tjedna. A izdano je i upozorenje na umjereni hladni val za vikend.



Što očekivati od stabilne kontinentalne zračne mase usred siječnja nego pravu pravcatu zimu. Nalazimo se u grebenu anticiklone čije je središte pozicionirano na sjeverozapadu Europe, hladnoća nam pritječe sa sjevera, a nešto dalje od nas onda ima prostora i za ciklone koje se isto spuštaju sa sjevera te istoku Europe donose snijeg. Jedna oslabjela fronta u petak će se premještati rubno od nas pa će u unutrašnjosti biti promjenjive naoblake, pri čemu bi vrlo rijetko onda mogla zalepršati i poneka pahulja.

No na vrijeme će prevladavajuće u petak ipak utjecati anticiklonalni greben i atmosfera će generalno biti stabilna. U takvim okolnostima, jutro će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, dok će duž Jadrana najvećim dijelom prevladavati vedro. Na kopnu tijekom dana možda i poneka pahulja. Bit će, još jednom dosta hladno, uz jutarnju temperaturu na kopnu između -9 i -5, a na moru od 1 do 6 stupnjeva. Dodatno, zapuhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima i duž Jadrana pojačavati osjet hladnoće. Zbog niskih temperatura i jakog vjetra na snazi je i Meteoalarm.

Ukoliko pripadate osjetljivim skupinama ljudi ili bolujete od kroničnih, prije svega srčanih bolesti, i u petak se dodatno zaštitite od hladnoće. Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti i sunčanih razdoblja, ali i hladno, temperatura će se naime vrlo teško odmicati od Celzijeve ništice.

Slično vrijedi i za Slavoniju i Baranju. Ovdje nešto promjenjivije, možda uz poneku pahulju, no vrlo hladno, a osjet hladnoće pojačavat će i umjeren sjeverozapadni vjetar. Noću -8, danju oko nule, no uz vjetar činit će se i hladnije.

I u gorskoj Hrvatskoj poslijepodne se očekuje nešto više sunca nego prijepodne, dok će na sjevernom Jadranu cijeli dan prevladavati vedro. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na mahove i olujna bura. Desetak stupnjeva na moru, dok će u gorju temperatura često biti ispod nule i u onom najtoplijem dijelu dana.

I u Dalmaciji i u petak sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, a najviša dnevna temperatura bit će oko 10, do 12 stupnjeva. Nešto hladnije, kao i obično, u zaleđu.

Tri dana kopno

Veći dio vikenda očekuje nas uglavnom sunčano, u nedjelju postupno uz više oblaka, a krajem vikenda u gorju pri tom može biti i malo kiše. U ponedjeljak bi slabih oborina moglo biti posvuda, uglavnom će to biti po neka kap kiše, a u višem gorju možda i malo susnježice ili snijega. Od nedjelje će povremeno puhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura će malo porasti. Osobito jutarnja.

Tri dana more

Na Jadranu u subotu sunčano i burno, mada će bura već slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Od nedjelje sve više oblaka, a krajem dana već mjestimice i kiša. Kiše će potom povremeno biti i u ponedjeljak. U nedjelju će zapuhati jugo, u ponedjeljak već ponovno u okretanju na buru. Dnevna temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, dok će jutra, kao i na kopnu početkom sljedećeg tjedna biti manje hladna.

Za sad se čini da će hladnoća potrajati do sredine sljedećeg tjedna kad je moguće značajnije zatopljenje. No prvo još par dana hladne zime, za vikend čak stoji i upozorenje na hladni val, pa se dobro utoplite. Slijedi još kratki sažetak prognoze za odabrana hrvatska mjesta i gradove

