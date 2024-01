Ideje Domovinskog pokreta izazivaju brojne upitnike: ''Ne promoviramo militantnu politiku, promoviramo domoljubni, domovinski duh''

Obveznog vojnog roka, ali ni vojne obuke u školi za djecu neće biti, kazao je premijer Andreja Plenkovića u komentaru na ideju koju je predstavio Domovinski pokret, čiji je saborski zastupnik Mario Radić bio gost Dnevnika Nove TV.

Otkud mu ideja vojne obuke u školi, kazao je reporterki Dnevnika Nove TV Sabini Tandari Knezović.

"Premijer i ova Vlada ne žele ništa, mi smo predlagali nacionalnu gardu, obvezni rok na tri, četiri mjeseca. Mađarski premijer Viktor Orban objavio je da je Republika Srpska počasni susjed Mađarske, što je podatak na koji nitko nije reagirao u Hrvatskoj. S druge strane, u Srbiji se na četiri mjeseca uvodi obvezni vojni rok, a mi imamo oružane snage koje broje 11.000,12.000 ljudi. Bojim se da u ovim vremenima u kojima su ratni sukobi u Ukrajini moramo biti spremni na to. Daj Bože da ne bude nikad ničega", rekao je.

Na pitanje kako djeca i oružje uopće idu zajedno, Radić je rekao da je riječ o najosnovnijoj obuci koja može krenuti odmah.

"Može krenuti nagodinu. Imao sam taj predmet, imao ga je i premijer Andrej Plenković, ja sam bio dragovoljac, koliko znam, on nije. Možda je to njemu teška tema i on bježi od toga, ali ja mislim da je to nešto što nas čeka. I mi trebamo naći mladiće i djevojke od 19 godina nadalje. Ja sam pričuvni časnik, ali za par godina više neću biti za to", rekao je.

Potvrdio je da ima oružje: "Imam oružje. Nisam bio u lovu već 10 godina, znam sastaviti i rastaviti pušku. Nisam neki ljubitelj toga."

"Ne promoviramo militantnu politiku, promoviramo politiku koja je domoljubni, domovinski duh. Ne živimo više u onom svijetu koji je bio prije pet godina. Rusija je napala Ukrajinu. Danas imate u svim medijima, svi će uvoditi vojne rokove, pripremaju se za rat", dodao je.

Na pitanje je li ideja oko uvođenja vojnog roka predizborna igra, Radić kaže:

"Mislim da moramo biti spremni, okruženi smo susjedima koji su takvi kakvi jesu. Mi smo već predlagali i nacionalnu gardu i obvezni vojni rok na četiri mjeseca, pa idemo onda uvesti vojni rok na dva mjeseca", istaknuo je Radić.

"Hrvatska se mora braniti bilo kojim sredstvima"

"Mi smo rekli - Hrvatska se mora braniti sa svim sredstvima. Reći ću vam primjer - Lukašenko je prije dvije godine uveo vize za zemlje od Sirije, Pakistana pa su počeli dolaziti migranti u Bjelorusiju pa su iz Bjelorusije počele ići kolone ljudi prema Poljskoj. Znate što je Poljska napravila? Postavili su vojsku, policiju, čvrste granice", kazao je.

Na pitanje zašto su sad promijenili mišljenje da je ipak potrebna vojska na granici, Radić kaže: "Mi smo rekli da policija to može odraditi, ali da im je netko zavezao ruke. Imamo problem što je netko rekao policajcima kad naiđu na migranta, daju mu papir gdje on može biti sedam dana i puste ga van.''

Ustvrdio je i da smo imali dva incidenta s pucanjem: "Ako netko puca na vas, imate pravo uzvratiti. Neki dan sam pričao s ljudima iz BiH, nova ruta ide preko Save, policija s te strane nalazi jako puno oružja. Ne znamo što se kod nas događa".

Upitan je i kako bi educirali djecu da ne slušaju cajke. "To je više bila lokalna inicijativa iz Splita, slažem se da ne bi trebalo zabranjivati, ne slušam cajke i ne znam ni jednu pjesmu", rekao je Radić.

"Nitko nije dobar kandidat za glavnog državnog odvjetnika"

Otkrio je i smatra li da postoji najbolji kandidat za glavnog državnog odvjetnika, ali i s kim bi Domovinski pokret koalirao.

"Nijedan kandidat nije dobar. Odvjetnik mislim da neće proći, dvojica su iz sustava koji ne radi kako treba. Ne bi gospodin Ćipo Mlinarić imao toliko tužbi da Državno odvjetništvo radi svoj posao. Nisam taj koji će suditi, ali mislim da je gospodin Turudić preblizu HDZ-u. Nije primjeren ni izbor, ako većina od 76 izabire glavnog državnog odvjetnika, naravno da će on slušati većinu. Nemamo u ovoj državi kontinuitet, mislim da trebamo promijeniti način izbora državnog odvjetnika."

"Gledat ćemo da dobijemo što više mandata. Mi trenutno imamo veliki broj mandata. Trenutno smo na 16, 17,18 mandata. Nama su blizu prvenstveno snage koje su nacionalne, ako HDZ bude htio provoditi našu nacionalnu politiku, ili Most... Ne možemo surađivati s Možemo ili s SDSS-om", rekao je Radić.

"Mi nismo stranka kao Most koja želi zauvijek ostati u oporbi, želimo mijenjati stvari. Ja sam ovdje pro bono, meni politika ne treba. Mislim da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru. Jedno ću vrijeme ovdje biti, nisam se oženio za politiku", rekao je Radić.

