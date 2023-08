VIDEO Bujice blata nosile sve pred sobom u središtu gada: Ljudi u panici spašavali živote, uništeni svi policijski auti

Potok koji presijeca grad Bardonecchia, u planinama u blizini Torina, poplavio je u nedjelju oko 21 sat. Voda i blato prodrli su na ulice središta grada i zadali posla buldožderima i vatrogascima.

Pet osoba je nestalo, no prema riječima predsjednika regije Piemonte Alberta Ciria i vijećnika za civilnu zaštitu Marca Gabusija, ujutro im se ušlo u trag.

Evakuirano je više od sto ljudi, mnoga područja su odsječena jer ne rade telefoni, a od navečer nema ni grijanja ni vode. Materijalna šteta je već sada značajna.

Nakon plimnog vala blata odmah je krenula akcija spašavanja. Na terenu je bilo velik broj vatrogasnih vozila. Vatrogasci su uspjeli su spasiti šestero ljudi koji su bili u kamperu parkiranom u blizini rijeke nabujale vodom i muljem, piše La Repubblica.

Još uvijek traje potraga za ljudima koji bi se eventualno nalazili u vodi duž toka potoka, od Bardonecchie do grada Beaularda, koji se nalazi nizvodnije.

Od jučer su na terenu i civilna zaštita i karabinjeri. Automobil u kojem se nalaze ljudi je zaglavljen u Beaulardu, ali putnici su dobro. Još dvadesetak automobila završilo je u potoku.

U pijemontskom gradu obilježavao se blagdan svetog Hipolita, a iznenadna poplava potoka prouzročila je paniku među turistima i izletnicima.

Blato koje je zatrpalo ulice grada zapravo je klizište koje se odronilo na velikoj nadmorskoj visini tijekom vrlo jake oluje i uzrokovalo iznenadnu poplavu potoka koji presijeca gradić Bardonecchia. Masa mulja, kamenja i nanosa naglo je povećala vodotok potoka, a u gradu nije ni padala kiša.

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU