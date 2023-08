Na šator im naletio automobil, među preživjelima i beba: "Katapultirao se s ceste i triput okrenuo. U panici smo istrčali van"

U šatoru je bila i beba koju je udario automobil nakon što je skrenuo s ceste i zabio se u kamp. Vozio je najmanje triput više od ograničenja.

Automobil je jurio više od 140 km/h, u zoni gdje je ograničenje 50.

Clare Harris, koja sa suprugom Mikeom vodi kamp Newgale u Pembrokeshireu, rekla je da je beba dobro. Zasad nije poznato je li dijete jedno od onih kojima je potrebno bolničko liječenje.

Dvije osobe su u teškom stanju u bolnici nakon što je plava Ford Fiesta u subotu nešto iza 22:30 naletjela na šator. Jedna je osoba helikopterom prebačena u Sveučilišnu bolnicu u Walesu, priopćila je velška služba hitne pomoći.

"Katapultirao se s ceste zbog brzine. Sletio je oko 100 metara od mjesta gdje je vozač počeo kočiti. Okrenuo se triput i otkotrljao se kroz šator jedne obitelji. Beba je bila u krevetiću", opisao je za Sky News Mike Harris.

