Na dječji odbojkaški tim se urušio krov školske dvorane, 11 je mrtvih: "Lica su im prekrivena blatom i krvlju"

Jedanaest ljudi poginulo je nakon što se u nedjelju popodne urušio krov školske sportske dvorane u sjeveroistočnoj Kini i to dok je u njoj igrala ženska odbojkaška ekipa. Mnoge žrtve su djeca, kažu očevici za lokalne medije, iako se tek čeka službena potvrda, piše BBC.

Očajni roditelji okupili su se u obližnjoj bolnici i čekaju novosti.

Spašavanje u Kini (Foto: Afp)

Preživjelo je samo osam od 19 ljudi koji su u tom trenutku bili u dvorani. Svjedoci su čuli trenera odbojkaške ekipe kako izvikuje imena učenica dok su spasioci tijekom akcije spašavanja kopali kroz ruševine u gradu Qiqihar u industrijskoj pokrajini Heilongjiang.

Eight people had been pulled out as of 5:30 p.m. Sunday after the ceiling structure of a school gymnasium collapsed and trapped over ten people in Qiqihar City, northeast China's Heilongjiang Province. #GLOBALink pic.twitter.com/RhbeaEHey0