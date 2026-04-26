Serija napada u Maliju, odgovornost preuzeli militanti povezani s Al Kaidom

Suradnici Al Kaide i tuareški pobunjenici preuzeli su u nedjelju odgovornost za koordinirane napade na strateške položaje vladajuće hunte u Maliju, na periferiji Bamaka i u nekoliko većih gradova diljem zemlje, u jednoj od najsmjelijih operacija koje su izveli ukampanji protiv vojne vlasti.

Malijska vojska objavila je da je ubila "nekoliko stotina" napadača i odbila napad, koji je u subotu ciljao više lokacija u glavnom gradu Bamaku ili u njegovoj blizini.

Navedeno je da je u tijeku velika operacija čišćenja u Bamaku, gradu vojarni Katiju i drugdje u zemlji koja proizvodi zlato.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres osudio je "nasilni ekstremizam" nakon napada u Maliju na vojsku u zemlji kojom vlada hunta, za koje su odgovornost preuzeli džihadisti i tuareški pobunjenici.

"Glavni tajnik poziva na koordiniranu međunarodnu podršku kako bi se riješila rastuća prijetnja nasilnog ekstremizma i terorizma u Sahelu te odgovorilo na hitne humanitarne potrebe", dodao je.

Mali je pogođen sukobima i džihadističkim nasiljem više od desetljeća, ali otkako je hunta preuzela vlast 2020. godine, ovi napadi džihadista i tuareške pobunjeničke skupine, Oslobodilačke fronte Azawad (ALF), su bez presedana.

Nije jasno koliko je vojnika ili civila ubijeno u napadima.

U izjavi pročitanoj na državnoj televiziji u subotu navečer, glasnogovornik vlade, Issa Ousmane Coulibaly, rekao je da je 16 ljudi ozlijeđeno.

Coulibaly je rekao da je situacija potpuno pod kontrolom u svim pogođenim područjima. Vlasti Bamaka najavile su noćni policijski sat u trajanju od tri dana.

Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), povezan s Al Kaidom, objavio je izjavu preko SITE Intelligence Group, preuzimajući odgovornost za napade u Katiju, na zračnu luku Bamako i u mjestima sjevernije, uključujući Mopti, Sevare i Gao.

Al Qaeda in Mali (JNIM) & Tuareg separatists of FLA have launched a nationwide offensive against Mali’s junta & its Russian allies



They’re reportedly successful, having entered the capital city Bamako &Taureg capital Kidal



Također je navedeno da je grad Kidal "zauzet" u operaciji koordiniranoj s Oslobodilačkom frontom Azawad (FLA).

Glasnogovornik FLA-e Mohamed Elmaouloud Ramadane ranije je na društvenim mrežama objavio da su njihove snage preuzele kontrolu nad položajima u Gaou i jednim od dva vojna kampa u Kidalu.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje JNIM-a i FLA-e.

"Ovo izgleda kao najveći koordinirani napad u nizu godina", rekao je Ulf Laessing, voditelj programa Sahel u njemačkoj Zakladi Konrad Adenauer.

Američko veleposlanstvo je svojim građanima reklo da se sklone, a Britancima je savjetovano da ne putuju u Mali, gdje je vojska objavila da su je napale neidentificirane "terorističke" skupine.

Zračna luka je zatvorena, a letovi su otkazani. Južno od Bamaka, ljudi koji su pokušavali pristupiti zračnoj luci našli su se gotovo unutar borbene zone, s jakom pucnjavom u blizini i helikopterima u zraku, rekao je jedan putnik.

Dvije eksplozije i neprekidna pucnjava čule su se neposredno prije 6 sati ujutro u blizini glavne vojne baze u Katiju, sjeverno od Bamaka, a pucnji su još uvijek odjekivali tamo više od četiri sata kasnije, rekli su Reutersov svjedok i dva stanovnika.

Dva svjedoka rekla su da je kuća malijskog ministra obrane Sadia Camare u Katiju uništena u napadu.

Svjedok u središnjem gradu Sevareu rekao je da je pucnjava tamo započela u 5 sati ujutro i da je pucnjava dolazila iz svih smjerova.

Izbor ciljeva bio je upečatljiv, rekao je Heni Nsaibia, viši analitičar za zapadnu Afriku u Projektu podataka o lokacijama i događajima oružanih sukoba.

Kati i Bamako su "srce režima", a Kidal, mjesto simbolične vojne pobjede 2023., središnji je dio vladine "naracije o ponovnom preuzimanju teritorijalne kontrole", rekao je.

Vojska je ubrzo nakon 11 sati u subotu objavila da je situacija pod kontrolom, ali stanovnik Gaoa - glavnog vojnog središta na sjeveru - izvijestio je da je oko 12 sati čuo glasnu eksploziju i razmjenu vatre između vojnika i pobunjenika.

Do večeri je u Gaou zavladao nelagodan mir, a guverner je proglasio noćni policijski sat, rekao je isti izvor.

Subotnji napadi signaliziraju potencijalnu eskalaciju pobune koja je započela 2012.

Sadašnja vlada, na čelu s Assimijem Goitom, preuzela je vlast nakon pučeva 2020. i 2021. s obećanjem da će vratiti sigurnost, što do sada nije uspjela ispuniti te održava bliske veze s Rusijom.

Rusko veleposlanstvo u Bamaku u objavi na društvenim mrežama priopćilo je da oštro osuđuje "kukavičke" napade.

"Napori za eliminaciju naoružanih skupina se nastavljaju, a preliminarne informacije sugeriraju da su zapadne sigurnosne snage možda bile uključene u njihovu obuku", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova u zasebnoj izjavi.