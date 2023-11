Diplomatski rat zbog skulptura se nastavlja: "Nisam zadovoljan što je sastanak otkazan"

Britanski premijer Rishi Sunak u zadnji je trenutak otkazao sastanak s grčkim šefom vlade Kiriakosom Micotakisom nakon što je njegov ured izjavio da su se dvije strane prethodno dogovorile da neće biti korištene kao javna platforma "za ponavljanje davno riješenih pitanja."

Grčka je više puta pozivala Britanski muzej da trajno vrati 2500 godina stare skulpture koje je britanski diplomat Lord Elgin uklonio s hrama Partenon 1806. godine, tijekom razdoblja kad je Grčka bila pod Otomanskom vladavinom.

"Nisam nimalo zadovoljan što je britanski premijer otkazao naš sastanak svega nekoliko sati prije njegova održavanja", rekao je Micotakis u izjavi za medije.

"Stavovi Grčke o pitanju skulptura s Partenona dobro su poznati. Nadao sam se da ću imati priliku razgovarati o njima sa svojim britanskim kolegom. Svatko tko vjeruje u ispravnost i pravednost svojih stajališta nikada se ne boji sučeljavanja argumentima", rekao je.

Oko pola od ukupno 160 metara friza koji je okruživao hram nalazi se u Londonu, dok je drugih 50 metara u muzeju Akropolis u Ateni, čiji posljednji kat imitira raspored Partenona.

Micotakis se u intervjuu za BBC u nedjelju požalio da razgovori o mogućem povratku skulptura u Atenu ne napreduju dovoljno brzo.

Rekao je da je trajno držanje tih skulptura u British Museumu poput rezanja "Mona Lise" napola te da to nije pitanje vlasništva nego "ponovnog ujedinjenja", što je karakterizacija koju je britanska vlada odbacila.

"Premijer nije rekao ništa novo. Grčki stav o partenonskim skulpturama je poznat", rekla je Aristotelia Peloni, savjetnica Micotakisa. "Neslaganje po pitanju nekih pitanja ne znači da ne možemo razgovarati."

I Britanija i Grčka su rekle da je spor ugrozio mogućnost rasprave o globalnim pitanjima, uključujući i ratove u Gazi i Ukrajini i klimatske promjene. Dvojica čelnika trebala su također razgovarati o britansko-grčkom planu migracija.

Glasnogovornik grčke vlade Pavlos Marinakis rekao je da je otkazivanje bez presedana i izraz nepoštovanja, no dodao je da Atena ne želi da svađa sa Sunakom pokvari načelno dobre odnose između dvije zemlje.

Sunakovu odluku da otkaže sastanak također su kritizirale određene britanske oporbene stranke i interesna skupina koju podržavaju britanski političari iz različitih stranaka koji žele riješiti to pitanje. Grčka ne priznaje Britanski muzej kao vlasnika skulptura.

Skupina poznata kao Projekt Partenon predložila je da se skulpture združe u Ateni, bez potrebe da se Britanija i Grčka slože oko toga tko je njihov posjednik.

Britanska vlada nikad nije razmatrala odustajanje od vlasništva nad skulpturama, tvrdeći da su stečene legalno.

