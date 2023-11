Vučićevi predizborni spotovi pravi su hit: "Porodica je najvažnija, al ovi čvarci što su dobri"

Aleksandar Vučić nastavlja s bizarnim propagandnim videima. Ulazi u domove obitelji, a sve je popraćeno prigodnim patriotskim tekstovima. U posljednjem pomaže u pravljenju čvaraka. "Porodica je najvažnija, al ovi čvarci što su dobri", rekao je u tom spotu. Posjetio je i obitelj koja se odlučila vratiti iz Austrije.



"Nisam mogao nikako da se naviknem, uvijek sam volio Mihajlovac i Srbiju, i to mi je moja kuća, moja kuća", rekli su mu sugovornici u tom spotu. "Poslije kiše dolazi sunce. Došlo je vrijeme da ovdje može lijepo živjeti, ali mora se i raditi", dodali su dok je Vučić odgovorio: "Pa vi mnogo doprinosite Srbiji".

Na društvenim mrežama sve je idilično, ali u stvarnosti igra se i prljavo. "Ovaj čovjek je inače, naravno ne smijem govoriti o tome, ne, ne smijem govoriti o detaljima. On je jedna ljudska sramota, to je sve što ću reći. I neće me mnogo pitati zašto ovo govorim, zato što on zna što ja znam", rekao je Vučić o oporbenom čelniku Đorđu Miketiću prije dva dana na jednoj nacionalnoj televiziji.

Samo nekoliko sati nakon toga - predsjedniku Gradskog odbora stranke Zajedno, stiže inkriminirajuća poruka kako će u javnosti biti objavljene njegove intimne fotografije.

"Ovo je faktički bila jedna najava toga što će biti sutra jer on kaže: 'ja ne mogu ništa reći', znajte da ide lavina iza toga. Očito je on znao nešto što će se dogoditi, ja bih volio da on dođe na ročište i kaže kako je mogao ovo najaviti , i pretpostavljam da ovo nije kraj da će se još dogoditi još neki napadi", komentirao je Đorđe Miketić.

Inače, Miketiću je prije godinu dana provaljeno u kuću te mu je ukradeno računalo. Prošli tjedan podnio je i privatnu tužbu protiv premijerke Ane Brnabić za neovlašteno raspolaganje osobnim podacima, a sad će podnijeti i protiv Aleksandra Vučića.

