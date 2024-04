Poznati tabloid nahvalio našeg velikog konkurenta: "Znatno su jeftiniji od Hrvatske, a nakon multimilijunskog ulaganja postali su mali Monako"

Britanska niskobudžetna zrakoplovna kompanija Jet2 pokrenula je nove letove prema Crnoj Gori, a to je bio i povod da se tamošnji mediji raspišu o, kako navode, "manje poznatoj destinaciji za odmor u Europi koja je ujedno na glasu i kao jeftinija alternativa Hrvatskoj".

"Putnici na prvom letu 1. travnja sletjeli su u mali grad koji se često uspoređuje sa šik Monakom... ali s razlikom u cijeni. Nova linija dvaput tjedno (ponedjeljkom i četvrtkom) povezuje London s Tivtom u Crnoj Gori. Letovi će se nastaviti tijekom ljeta i trajat će do listopada. Štoviše, od idućeg mjeseca ta će kompanija letjeti za Tivat i iz Birminghama. Ti će letovi biti tjedni do srpnja, a otad će dva leta tjedno biti dostupna sve do listopada", piše The Sun i dodaje:

"Mali grad dom je pješčanih plaža s iznenađujuće osvježavajućom vodom, što ga čini jednim od omiljenih mjesta lokalnog stanovništva koje posjećuju tijekom vrućih ljetnih mjeseci."

Tivat - 4 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

The Sun navodi da prema Tivat Travelu postoji "nekoliko prirodnih potoka slatke vode koji se ulijevaju u more", zbog čega je voda hladnija nego na drugim dijelovima obale.

Gradska marina također je opisana kao prvoklasna nakon nedavnih projekata obnove kako bi se pretvorila u turističko odredište.

Pročitajte i ovo Jačine 4,7 stupnja Novi potres zatresao Crnu Goru, osjetio se i u Hrvatskoj i BiH: "Baš je jako zatreslo, trajalo je desetak sekundi"

Stručnjaci za putovanja iz Lonely Planeta napisali su pak: "Nekada osrednji obalni gradić doživio je veliko preuređenje - zahvaljujući multimilijunskom preuređenju njegove stare pomorske baze pretvorene su u prvoklasnu marinu. Super jahtama koje se njišu, otmjenim šetalištem i nizovima otmjenih stambenih blokova: posjetiteljima Tivta može se oprostiti ako se zapitaju jesu li u Monaku ili Crnoj Gori."

Tivat - 2 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Britanci još pišu i kako Tivat također usmjerava Britance prema ostatku Crne Gore, na mjesta kao što su slikoviti Kotorski zaljev i ljetovalište Budva, kao i zapanjujuće mogućnosti za planinarenje.

Pročitajte i ovo Analiza seizmologa Krešimir Kuk o potresu koji je uznemirio jug Hrvatske: Moguće je da Dubrovnik pogodi snažan potres

Pisci putopisa Rough Guide ovu su zemlju prošle godine uvrstili među najpodcjenjenije na svijetu, podsjeća The Sun.

Napisali su: "S prekrasnim plažama, srednjovjekovnim selima koja odišu bajkovitim šarmom i spektakularnim prirodnim atrakcijama – poput visokih planina i jezera prošaranih ljiljanima – pošteno je reći da Crna Gora neće dugo ostati podcijenjena."

Tivat - 1 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Dodatni su razlozi za posjet koje navode iznenađujuće jeftina pića i hoteli.

"Upravo zbog tih razloga Crna Gora hvaljena je kao pristupačnija alternativa Hrvatskoj", naglašava The Sun i citira Love Exploring:

"Crna Gora nekoliko je desetljeća iza mnogih europskih destinacija kada je u pitanju cijena. Bilo da tražite smještaj, prijevoz, restorane ili barove, uglavnom je znatno jeftinije od Hrvatske i drugih razvikanih odredišta."