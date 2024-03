VIDEO Drama na letu: Zrakoplovu otpala guma i pala na parking, uništeno nekoliko automobila

Boeing 777 prinudno je u četvrtak sletio u Los Angeles nakon što mu je tijekom polijetanja otpala guma na jednom od kotača, što je novi incident nakon nedavnih problema američkog proizvođača zrakoplova.

Zrakoplov United Airlinesa je poletio iz Los Angelesa za Japan i u njemu je bilo 249 ljudi, no odmah se vratio u zračnu luku. Otpala guma završila je na parkiralištu aerodroma oštetivši nekoliko automobila, no nije bilo žrtava, objavio je lokalni medij KRON4.

A Boeing 777 taking off from San Francisco Air Drop a wheel in the air which destroyed 2 cars on the parking lot. Boeing isn’t doing well at the moment. #viralvideo pic.twitter.com/qOK7YNoes0

United Airlines Boeing 777-200 (N226UA, built 2001) lost the aft inner wheel on the left maingear moments after getting airborne from runway 28L at San Francisco-Intl AP (KSFO), CA. The wheel fell into a parking lot demolishing a parked car. No one on the ground was injured.… pic.twitter.com/xflQzYhxuX