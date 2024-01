Avionu se usred leta odlomio dio vrata i trupa: FAA prizemljila više od stotinu zrakoplova

"Prizemljili smo sve zrakoplove na koje se to odnosi i ostat će na zemlji sve dok FAA ne bude zadovoljna njihovom sigurnošću", rekla je FAA u nedjelju.

FAA je ranije naredila hitnu inspekciju 171 zrakoplova Boeing 737 MAX 9 nakon incidenta u petak tijekom leta Alaska Airlinesa u blizini Portlanda.

Kompanija Alaska Airlines je i prije objave FAA-e prizemljila svojih 65 takvih zrakoplova dok se ne obave sigurnosne provjere.

Odluka je uslijedila nakon incidenta koji se dogodio nedugo nakon što je let Alaska Airlinesa poletio iz međunarodne zračne luke Portland prema Los Angelesu.

Zrakoplovu, koji je prevozio 171 putnika i šest članova posade i tada bio na visini od gotovo 5000 metara, odlomio se dio vrata i trupa.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet.

Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI