Uhićeni bivši srpski ministar hitno operiran: "Stanje mu se pogoršalo"

Bivši ministar graditeljstva, prometa i infrastrukture Srbije Goran Vesić, uhićen u sklopu financijske istrage vezane uz rekonstrukciju Željezničkog kolodvora i pruge u Novom Sadu, tijekom noći podvrgnut je hitnoj reoperaciji.

Zahvatu je podvrgnut zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić.

"Stanje mu se naglo pogoršalo"

"Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana naglo se pogoršalo, zbog čega je tijekom noći obavljena hitna reoperacija. Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se na intenzivnoj njezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davat će isključivo obitelj", piše Telegraf.

Vesić je prvotno 31. srpnja primljen u bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu, povišene temperature i povraćanja, malaksalosti i dehidracije, nakon čega je operiran.

Nakon toga proveo je nekoliko dana u bolnici, a prije tri dana je njemu i Tomislavu Momiroviću, koji su uhićeni u sklopu financijske istrage vezane uz rekonstrukciju Željezničkog kolodvora i pruge u Novom Sadu, pritvor zamijenjen blažom mjerom – odnosno kućnim pritvorom.