Ekonomist i bivši bliski suradnik Vladimira Putina Andrej Ilarionov je prokomentirao poteze ruskog predsjednika. Kaže kako je Putin umislio da mu Bog daje zadatke.

Da je ruski predsjednik Vladimir Putin započeo rat napadom na pojas Tuzla u Kerčkim vratima u rujnu 2003., mišljenja je ekonomist i bivši bliski Putinov suradnik Andrej Ilarionov. Kaže kako korijene Putinovih politika možemo pronaći u ranim godinama njegove vladavine.

"To je bila jasna indikacija onoga što slijedi. Ovo sve što se događa, nastavak je njegove imperijalističke želje da uzme teritorij drugih država", smatra Ilarionov.

Kaže da je Putin "umislio neke mesijanske osjećaje". "Umislio je da je takve zadatke dobio od Boga, zato se ne konzultira s ljudima, oni su tu samo da izvršavaju naredbe. Prije nekoliko godina je izjavio da nakon Gandijeve smrti nema s kim razgovarati.

Neki su se tome smijali, ali to je činjenično stanje njegovog uma da u stvarnom svijetu ne postoji nitko s kim može razgovarati, sklapati dogovore.

Zato kažem da on misli da je na mesijanskoj misiji ispuniti zadatak, a više puta je rekao što je taj zadatak - povratak takozvane povijesne Rusije, što je prema njegovom pisanju nešto blizu Ruskog carstva, još jedan mesijanski zadatak je poraz Zapada, on je uporan u tome", rekao je Ilarionov za N1.

Ako mu se dozvoli da završi takozvani posao u Ukrajini, krenut će na Moldaviju, dodao je.

"Bjelorusija je već okupirana, prijeći će na baltičke zemlje, Poljsku, ići će dalje na zapad. On želi denatoizaciju centralne i istočne Europe. On se tu ne bi zaustavio, išao bi dalje. To su imperijalističke ambicije koje smo vidjeli u ponašanju dvije osobe ranije, jedna je Adolf Hitler, a druga Staljin", usporedio je Ilarionov.

Istaknuo je da je rusko gospodarstvo prilično otporno i da neće nazadovati koliko se očekivalo u veljači kada je počeo rat.

Poručio je da je vrijeme da se Srbija pridruži naporima međunarodne zajednice i ne bude poput otoka. "To je važno za pristupanje Uniji i uniji cviliziranih naroda", zaključio je Ilarionov.