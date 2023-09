Podignuta optužnica protiv bivšeg čuvara (98) u nacističkom logoru smrti

"Optuženog se tereti da je kao čuvar u koncentracijskom logoru Sachsenhausen sjeverno od Berlina u razdoblju od srpnja 1943. do veljače 1945. godine izvršio kazneno djelo pomaganja u ubojstvu u 3.500 slučajeva", priopćilo je državno odvjetništvo u Giessenu.

U optužnici se navodi da je danas 98-godišnji njemački državljanin "podržao stravičnu i podmuklu smrt tisuća zatočenika logora".

O tomu hoće li doći do procese odlučuje sud za mladež u Hanauu s obzirom na to da je osumnjičeni u vrijeme kada su se dogodili zločini spadao u kategoriju "mlađi punoljetnici". Jedno psihijatrijsko vještačenje iz listopada prošle godine je došlo do zaključka da je osumnjičeni "djelomice" sposoban za proces.

Prošle godine je jedan 101-godišnjak, bivši čuvar u Sachsenhausenu, osuđen na pet godina zatvora, ali je umro ove godine prije odlaska na odsluženje kazne. U logoru Sachsenhausen, tridesetak kilometara sjeverno od Berlina već su od 1936. bili zatvarani uglavnom protivnici nacionalsocijalističkog režima.