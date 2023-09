Najnagrađivanija redakcija se vraća na male ekrane, urednik otkrio: "Bili smo u zatvoru!"

Ako nekoj grupi ljudi na godišnjem odmoru ne prestaje zvoniti mobitel, možete biti sigurni da je to ekipa Provjerenog. "Jer je Provjereno postalo tijekom godina nekakav sinonim za ono imaš problem, zovi Provjereno i nekako se to pokazuje istinito", objasnila je reporterka i voditeljica Ema Branica za IN Magazin. Zato pred početak nove 17. sezone, ovaj tim boraca za pravdu, već grca u pričama koje čekaju svoj rasplet.

"Živimo u zemlji u kojoj postoji puno problema, posla imamo puno i bez obzira što s vremena na vrijeme čovjek možda i bude malo demotiviran s druge strane smisao naše profesije je da se s takvim problemima bavimo i to smo odabrali i to radimo", rekla je reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

Već umalo punoljetna, vodeća emisija na području istraživačkog novinarstva u Hrvatskoj i ove jeseni držat će vas na rubu sjedala, ali i odvesti na adrenalinsku vožnju emocijama. Urednik emisije Mato Barišić najavio je nove zanimljive teme koje će neke možda šokirati, iznenaditi, neke će i nasmijati.

"Ono što mogu reći za početak sezone je da su teme od javnog interesa. Bavimo se time kako je došlo do toga da privatno zdravstvo upire javno zdravstvo, kako to da u neki ljudi u povlaštenom položaju u ovoj zemlji, bili smo u zatvoru, zašto to ćete morat sami saznat, radit ćemo priču o tome je li interes profita veći i bitniji od prava naše djece na zdravo odrastanje."

Producentica Nikolina Cetinić otkrila je da pripremaju zanimljive priče. "Evo jedino što mogu reći je da se spremamo na jedno daleko putovanje kao nastavak jedne priče iz prošle sezone koja je oduševila Hrvate."

Iako su odabrali biti čuvarima istine i zagrebati tamo gdje se drugi ne usuđuju, i novinarima najnagrađivanije redakcije, katkad dobro dođe odmor u nešto lakšim temama.

"Upravo sam završila snimanje priče o jednoj influencerici iz regije koja je specifična po tome što ljude zabavlja uveseljava, uljepšava im dan, koja nije onaj tip influencerice kod koje je sve savršeno nego je baš onakva kakva je", opisuje novinarka Barbara Majstorović Ivezić.

"Ovo mi je baš super predah od ovih mračnih tema koje ja obično radim jer po prvi put sam bila na snimanju sa sugovornicom koja je uživala u procesu snimanja, kojoj se to dalo, koja se veselila i koja je išla poslije sa mnom na kave jer obično se meni događa da ljudi bježe od mene, ne žele se javit na telefon i ganjam ih otprilike", dodala je.

Najveće iznenađenje nove sezone jest jedno publici dobro poznato ali u Provjerenom novo lice. Jelena Rastočić dio je informativnog programa još od 2008, no stiglo je vrijeme je za neke nove izazove. "Najviše me vesele nove priče koje ću radit jer je to potpuno drugačiji format od onog kojeg sam radila u dnevniku, gdje su prilozi od dvije minute, ovdje imaš slobodu malo dublje ući u priču. Uzbuđenje je veliko jer pred nama su nove važne teme, nove važne priče i sudbine i veseli me što sam dio provjerenog."

Opisala je kako je dosad pratila različitu tematiku, ali većinom posvećenu nekakvom zakonodavstvu ili politici "tako da vjerujem da ću ostat bliska tome, naravno ni neke tople ljudske priče mi nisu strane. Jednom mi je jedna moja prva urednica rekla da sam kao Kalimero, borac za pravdu, a Provjereno ako ništa bori se za pravdu za one koji misle da su bez glasa, a mi postanemo njihov glas i dobijemo one odgovore koje možda oni ne mogu."

Uz Jelenu, ženske snage redakcije sada broje sedam glasova koji vrlo lako nadglasaju jedan Matin, no ima i urednik pokoji trik u rukavu. "Pa uz sedam žena u redakciji, jedini muškarac Mato ima jedan jako dobar trik, on donese nešto slatko i to uvijek pali, skuha se kava, pusti neka muzika i to je provjereno dobar recept za podignut atmosferu", opisala je Maja Medaković.

Koja je pred početak sezone, baš poput temperatura, prilično užarena. "Uvijek je to nešto novo, evo ga opet, što ćemo sad, što bismo mogli bolje, uvijek postoji uzbuđenje pred novu sezonu naravno", objasnila je Maja.

Za Emu je najvažnije propitkivanje sustava i funkcionira li on jednako za sve i "razotkrivanje nekakvih stvari gdje je netko zakinut za svoja prava onda uvijek stanete i pomislite što da se to meni događa i vjerojatno bi se jednako tako grčevito borili."

Mikrofoni su spremni, priče se ispisuju, sudbine se kroje, a kako će domaća javnost disati nakon bombastičnih priča ovih neustrašivih novinara, znat ćemo već 7. rujna kada kreće nova sezone emisije Provjereno.