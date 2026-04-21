Biomarker u krvi otkriva rani rizik od Alzheimerove bolesti desetljećima prije pojave simptoma, kaže novo istraživanje

Prije nego što se pojave prvi simptomi gubitka pamćenja, običan uzorak krvi mogao bi pokazati tko ima ozbiljan rizik od razvoja Alzheimerove bolesti godinama unaprijed, pokazala je nova znanstvena studija.

Znanstvenici iz američke zdravstvene organizacije Mass General Brigham navode da biomarker pTau217 u krvi može ukazati na nakupljanje proteina amiloid-beta i tau, dviju promjena koje se dugo povezuju s Alzheimerovom bolešću. PET snimke mozga (metoda snimanja mozga i drugih dijelova tijela koja pokazuje kako tkivo funkcionira na razini aktivnosti stanica, a ne samo kako izgleda) inače se koriste za otkrivanje tih promjena, no autori novog istraživanja smatraju da se promjene u krvi mogu pojaviti ranije.

"Nekada smo smatrali da je otkrivanje PET snimanjem najraniji znak napredovanja Alzheimerove bolesti jer pokazuje nakupljanje amiloida u mozgu 10 do 20 godina prije pojave simptoma. Sada vidimo da se pTau217 može otkriti godinama ranije, znatno prije nego što se na PET snimkama amiloida pojave jasne abnormalnosti", rekao je Hyun-Sik Yang, neurolog iz Mass General Brighama u objavi na web-stranicama te zdravstvene organizacije i jedan od autora studije koja je objavljena u časopisu Nature Communications.

Osam godina promatranja

Autori tog istraživanja pratili su 317 zdravih odraslih osoba u dobi od 50 do 90 godina tijekom prosječno osam godina. Uspoređivali su razine pTau217 u krvi s PET snimkama amiloid-beta i tau proteina te s rezultatima kognitivnih testova.

Rast pTau217 bio je usko povezan s nakupljanjem i nakupljenim proteinima te njihovim zapetljavanjem u mozgu. Kod dijela sudionika porast se pojavio prije nego što su snimke mozga pokazale abnormalnosti.

"Ono što se istaknulo u našem istraživanju jest da biomarker pTau217 može prepoznati osobe koje će kasnije postati amiloid-pozitivne čak i kada amiloidne snimke u klinici izgledaju uredno. Također pokazuje da će osobe s niskim razinama pTau217 vjerojatno ostati amiloid-negativne nekoliko godina", rekao je Yang.

Više razine pTau217 bile su povezane i s većim kognitivnim padom, uglavnom kod osoba koje su pri uključivanju već pokazivale određeno nakupljanje amiloid-beta proteina. Autori studije navode da su prije kliničke primjene potrebna veća i raznolikija istraživanja.

"Kako se ovo područje brzo razvija, uzbuđeni smo što se otkrića iz istraživanja ubrzano prenose u kliničku primjenu", rekao je na kraju neurolog Jasmeer Chhatwal, koautor istraživanja.