Policija Republike Srpske u srijedu je rasporedila oklopna vozila pred sjedištem entitetske vlade u Banjoj Luci te na imanju Milorada Dodika. Iz MUP-a RS je istodobno priopćeno kako su mjere osiguranja člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika podignute na najvišu razinu.

Najmanje dva teška oklopna vozila s oznakama policijske protuterorističke postrojbe (SAJ) od jutarnjih su sati postavljena uz ulaz u sjedište vlade RS a o razlozima nije ponuđeno nikakvo pojašnjenje. Oklopno vozilo i pripadnici specijalne antiteroritičke jedinice nalaze se i na imanju Milorada Dodika.

IZ MUP-a RS priopćili su samo kako su "od partnerskih službi" dobili obavijest kako postoji mogućnost da "određena skupina" ugrozi sigurnost Milorada Dodika i članova njegove obitelji pa su stoga mjere njihiva osiguranja podignute na najviši stupanj.

"Mjere će ostati na snazi dok se te informacije ne provjere", stoji u priopćenju.

