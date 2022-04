Predsjednik vanjskopolitičkog odbora Bundestaga Michael Roth ocijenio je kako se lider bosanskih Srba Milorad Dodik koristi "odvratnom retorikom" te da svojim ponašanjem podsjeća na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Neka je sram Milorada Dodika! Njegova retorika zvuči kao Putinova. Odvratno", napisao je Roth na svom Twitter profilu komentirajući salvu uvreda koje je Dodik u četvrtak uputio na račun Njemačke i njenih političara.

Dodik je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci bijesno reagirao na najave da bi Njemačka mogla uputiti svoje vojnike u vojnu misiju Europske unije u BiH.

Današnju je Njemačku srpski član Predsjedništva BiH usporedio s Trećim Reichom a za izvjestitelja Bundestaga za BiH Adisa Ahmetovića kazao je kako ga podsjeća na pripadnike organizacije nacističke omladine Hitlerjugend.

Roth koji je ranije bio ministar za Europu u vladi Angele Merkel a u Bundestag je izabran kao kandidat Socijaldemokratske partije (SPD) čiji je član i Ahmetović.

Na Dodikove je uvrede odgovorio porukom kako je to što on radi i govori primjer onoga što BiH ne treba.

"Bosni i Hercegovini je potrebna demokracija, pomirenje i suradnja umjesto mržnje, nacionalizma i separatizma. Ponosan sam na svog kolegu Adisa Ahmetovića i njemačke vojnike koji služe u korist mira i stabilnosti u regiji", napisao je Roth.

Shame on @MiloradDodikRS! His rhetoric sounds like Putin’s. Disgusting. Bosnia Hercegovina needs democracy, reconciliation+cooperation instead of hatred, nationalism+separatism. I’m proud of my colleague Adis Ahmetovic+German soldiers serving peace and stability in the region. https://t.co/9Oa8xC0xBc