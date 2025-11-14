Liječnica optužena da je unakazila lice pacijentice nakon što joj je u toaletu ubrizgala filere

Potvrđena je optužnica protiv liječnice hitne medicine iz Visokog u Bosni i Hercegovini.

Tužiteljstvo je utvrdilo da je u neregistriranom i nehigijenskom prostoru ubrizgala filere te pacijentici izazvala trajne deformacije lica i ozbiljne psihičke posljedice.

Prema navodima tužitelja, zahvat je izveden 2021. godine u toaletu, bez medicinske opreme, sterilnih uvjeta i bez pisanog pristanka pacijentice.

"U prostoriji nisu bili osigurani osnovni higijenski uvjeti, čist i prozračan prostor, medicinska oprema, dezinfekcija, niti stolica ili ležaj sa sterilnim navlakama. Također, pacijentica nije dala pisani pristanak, a koža nije bila adekvatno pripremljena za zahvat", naveli su tužitelji, prenosi Klix.ba.

U optužnici stoji da je 14. lipnja 2021. godine u prostorijama toaleta ubrizgala filere te da su kod I. B. nastupile teške posljedice.

Optužnica navodi stvaranje "značajnog ožiljnog tkiva na desnoj strani lica, deformirajući ožiljak od unutarnjeg očnog kuta prema obrazu, asimetriju zigomatičnih regija, propadanje mišića i potkožnog tkiva te trajno oštećenje mimike desne strane lica. Slične promjene nastale su i na lijevoj strani".

Ožiljci i deformacije, nastali kao posljedica upalne reakcije i ponovljenih medicinskih intervencija, ocijenjeni su kao trajni, a kod oštećene su doveli i do razvoja srednje teške depresivne epizode, izraženog emocionalnog pada i narušenog psihičkog zdravlja.

Tužiteljstvo tereti A. S. da je neopravdanim i nestručnim postupkom drugoj osobi nanijela tešku tjelesnu ozljedu, pri čemu je u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela pacijentice te trajno narušeno njezino zdravlje i izgled.