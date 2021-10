Društvenim mrežama širi se videosnimka na kojoj se vidi avion tvrtke Air India zaglavljen ispod pješačkog mosta u Delhiju.

Na videosnimci koja se od nedjelje širi društvenim mrežama vidi se avion zaglavljen ispod pješačkog mosta na autocesti Delhi-Gurugram ispred zračne luke u Delhiju.

Na avionu nema krila pa su se mnogi upitali kako je on uopće stigao tamo.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3