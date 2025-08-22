Strašna nesreća u SAD-u
Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih
Piše Hina,
22. kolovoza 2025. @ 22:07
Među stradalima su većinom turisti iz Indije, Kine i Filipina.
U prometnoj nesreći turističkog autobusa u američkoj saveznoj državi New York u petak poginulo je više ljudi, a mnogi su ozlijeđeni, javljaju agencije.
Što dalje?
Hrvatska pošta objavila važnu informaciju
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
odmor iz noćne more
Turisti u šoku: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas
Oko 50 turista, uključujući djecu, vraćalo se s obilaska slapova Niagare kada je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom te je ono sletjelo s ceste.
Točan broj žrtava još nije poznat.
Glasnogovornik policije rekao je da je u nesreći nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je teško ozlijeđeno, javila je francuska novinska agencija AFP.
Autobus koji je sletio s ceste
Foto:
Youtube
Nakon nesreće, koja se dogodila u blizini grada Buffala na sjeveru savezne države New York, nekoliko je ljudi ostalo zarobljeno u prevrnutom autobusu i njihovo spašavanje još uvijek je u tijeku.
Mnogi ozlijeđeni prevezeni su u bolnice helikopterom.
Prema BBC-ju, u autobusu su većinom bili turisti iz Indije, Kine i Filipina.