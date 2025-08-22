Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih

U prometnoj nesreći turističkog autobusa u američkoj saveznoj državi New York u petak poginulo je više ljudi, a mnogi su ozlijeđeni, javljaju agencije.

Oko 50 turista, uključujući djecu, vraćalo se s obilaska slapova Niagare kada je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom te je ono sletjelo s ceste.

Točan broj žrtava još nije poznat.

Glasnogovornik policije rekao je da je u nesreći nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko ih je teško ozlijeđeno, javila je francuska novinska agencija AFP.

Autobus koji je sletio s ceste Foto: Youtube

Nakon nesreće, koja se dogodila u blizini grada Buffala na sjeveru savezne države New York, nekoliko je ljudi ostalo zarobljeno u prevrnutom autobusu i njihovo spašavanje još uvijek je u tijeku.

Mnogi ozlijeđeni prevezeni su u bolnice helikopterom.

Prema BBC-ju, u autobusu su većinom bili turisti iz Indije, Kine i Filipina.