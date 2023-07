VIDEO Čudo na Pacifiku! Oluja mu je oštetila brod, otkrio kako su on i njegov pas preživjeli: "Bilo je to teško iskušenje"

Muškarac iz Sydneya Tim Shaddock (51) i njegov pas Bella krenuli su brodom iz Meksika u Francusku Polineziju u travnju, ali im je plovilo oštetila oluja nekoliko tjedana kasnije.



Spasila ih je koćarica ovaj tjedan nakon što ih je prvo ugledao helikopter. Shaddock je krenuo na putovanje dugo više od 6000 kilometara iz meksičkog grada La Paza, ali je elektronika na njegovom brodu ubrzo otkazala zbog lošeg vremena.

Shaddock i njegov pas tako su se našli sami u ogromnom Tihom oceanu.



"Prošao sam kroz vrlo teško iskušenje na moru“, rekao je Shaddock u videu, prenosi BBC.



Danas je daleko mršaviji i ima ogromnu bradu, ali je, kako su konstatirali liječnici, dobrog zdravstvenog stanja.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82