VIDEO Astronautkinja pokazala što joj se dogodilo s tijelom nakon boravka u svemiru

Astronautkinja Christina Koch, članica misije Artemis II koja se prošlog petka vratila na Zemlju, otkrila je kako čak i deset dana provedenih u svemiru utječe na ljudsko tijelo.

Koch je bila jedina žena u četveročlanoj posadi koja je letjela oko Mjeseca. Na društvenim mrežama podijela je video na kojem se vide posljedice 10-dnevnog boravka u svemiru.

"Kad živimo u mikrogravitaciji, sustavi u našem tijelu koji naređuju našem mozgu kako se krećemo, vestibularni organi, ne rade ispravno. Naš mozak nauči ignorirati te signale pa kad se prvi put vratimo gravitaciji, jako se oslanjamo na svoje oči kako bismo se vizualno orijentirali. Tako da šetnja zatvorenih očiju može biti pravi izazov!" napisala je na Instagramu.

Uz svakodnevno vježbanje, sedam dana nakon slijetanja na Zemlju, astronauti bi trebali biti potpuno prilagođeni njezinoj gravitaciji.