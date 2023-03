Ashbey Beasley preživjela je pucnjavu u Highland Parku u SAD-u 4. srpnja prošle godine. Nakon konferencije za novinare o posljednjoj pucnjavi koja se dogodila u Nashvilleu Beasley je nakon predstavnika policije uskočila pred mikrofone. Prosvjedovala je protiv nasilja i pozvala građane da se aktiviraju.

Ashbey Beasley preživjela je masovnu pucnjavu u srpnju prošle godine. Posljednja pucnjava, ona u Nashvilleu, zatekla ju je na odmoru u tom mjestu. Otišla je na mjesto posljednje tragične pucnjave i tamo pred mikrofonima prozvala policiju i pozvala na akciju.

Dok je glasnogovornik policije Nashvillea završavao konferenciju za novinare o masovnoj pucnjavi u osnovnoj školi, ogorčena majka prišla je grupi mikrofona i povikala: "Niste li se umorili od izvještavanja o ovome?"

Beasley navodi da su ona i njezin mlađi sin bili na mjestu pucnjave samo devet mjeseci ranije, na paradi povodom 4. srpnja u Highland Parku.

S obitelji se slučajno zatekla na godišnjem odmoru u Tennesseeju, u posjetu svojoj šogorici kada se u ponedjeljak u njihovoj blizini dogodila još jedna pucnjava. U njoj je ubijeno troje djece i troje odraslih.

"Kako se ovo još uvijek događa? Kako nam djeca još uvijek umiru i zašto ih i dalje svaki put iznevjerimo?" rekla je okupljenim novinarima.

"Moramo nešto učiniti", dodala je. "Ovo će se nastaviti događati. Sljedeće će biti vaše dijete, i vaše dijete, i vaše dijete... samo je pitanje vremena", rekla je Beasley.

Kazala je da je, otkako je preživjela pucnjavu u srpnju u kojoj je ubijeno sedam i više od 30 osoba ozlijeđeno, lobirala za zakon o sigurnosti oružja u Washingtonu sastajući se s više od 130 zastupnika.

Opisala je kako je njezin šestogodišnji sin izgledao kao da se sledio od straha kad su odjeknuli pucnji i kad je uspaničena gomila počela bježati.

