Neke su žene došle u crnini s cvjetnom krunom na glavi, drugi su nosili predimenzionirani lijes u povorci koja prolazila ulicama Buenos Airesa i nije na posljednji počinak ispraćala neku osobu, već je "sprovod" održan za radničke plaće u Argentini.

Očekuje se da će do kraja godine inflacija u zemlji doseći razinu od 90 posto i "pojesti" kupovnu moć prosječnog argentinskog radnika, unatoč višegodišnjim pokušajima Vlade da smanji rast cijena.

"Situacija je pogubna za radnike. Prije nego li dočekamo sredinu mjeseca, ništa nam ne ostaje od plaće, nemamo dovoljno", izjavila je za Reuters Melisa Gargarello, predstavnica Fronte za organizacije u nevolji koja je organizirala ovaj protestni skup.

More footage from the protests in Argentina. Tens of thousands of people take to the streets. Inflation is out of control



Govt cutting subsidies for social services and energy.



