Više od 60 milijuna Amerikanaca pogođeno je snažnom zimskom olujom koja bi mogla donijeti najobilnije snježne padaline i najhladnije temperature u više od desetljeća.

Izvanredno stanje dosad je proglašeno u sedam saveznih država pogođenima ovom zimskom olujom koja je donijela snijeg, led, vjetar i temperature nalik arktičkima.

Kansas i Indiana vjerojatno će doživjeti najmanje 20 centimetara snijega, prema izvješću Nacionalne meteorološke službe, dok su Arkansas, Louisiana i Texas pod upozorenjem za tornado.

Područja između središnjeg Kansasa i Indiane vjerojatno će doživjeti obilne snježne padaline, s velikom vjerojatnošću (60-90 posto) od najmanje 20 centimetara snijega, što predstavlja najobilniji snijeg u posljednjem desetljeću, objavila je Nacionalna meteorološka služba (NWS) na platformi X.

🚨BREAKING

WINTER WEATHER CHAOS!

Millions of people across the Central U.S. to the East Coast are preparing for major travel disruptions caused by a massive storm that is expected to bring extreme cold, snow and ice along a 1,500-mile-long zone this weekend. Meteorologists are… pic.twitter.com/GIWP3ns5fw