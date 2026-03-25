Iran nakon Hameneija: Vojska u sjeni i milijun paravojnika drže zemlju u šaci

Prošlo je gotovo mjesec dana od početka rata i ubojstva vrhovnog iranskog vođe, ajatolaha Alija Hameneija (28. veljače). Iako su mnogi unutar zemlje, ali i u svijetu, očekivali da će taj događaj značiti trenutni kolaps režima i kraj sukoba, to se nije dogodilo. Iranski sustav vlasti pokazao se daleko kompleksnijim nego što su predviđali zapadni analitičari.

Ključ opstanka leži u takozvanoj "paralelnoj državi". Dok vrhovni vođa drži najviši autoritet, stvarnu moć provodi Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) - institucija čiji utjecaj seže daleko izvan vojnih mandata. Unatoč tome što su u ovom ratu, kao i u sukobima prošlog ljeta, ubijeni brojni visokopozicionirani zapovjednici IRGC-a, sustav ne puca. Njihova je doktrina jasna: za svakog ubijenog vođu, zamjena je već spremna.

Milijun dobrovoljaca i digitalni mrak

Glavni alat za održavanje reda na ulicama je Basidž, dobrovoljna paravojska pod kontrolom IRGC-a koja broji oko milijun članova. Iako Izrael tvrdi da je uništio brojne kontrolne točke Basidža, svjedočanstva iz Teherana govore drugačije. Te snage i dalje su masovno prisutne na ulicama, zaustavljaju automobile i provode pretrese, koristeći silu za gušenje bilo kakvog oblika otpora, piše BBC.

Režim se protiv prosvjeda bori i psihološkim ratom. Građani primaju masovne prijeteće SMS poruke, a internet je u potpunom mraku već više od 600 sati, što onemogućuje bilo kakvu koordinaciju prosvjednika. Dok državni mediji svaku večer prikazuju skupove podrške režimu, masovnih protuvladinih prosvjeda zasad nema.

Novi vođa u ilegali

Najveći misterij ostaje Modžtaba Hamenei, sin ubijenog ajatolaha, koji je početkom ožujka preuzeo očevu funkciju. Otkako je stupio na dužnost, novi vrhovni vođa nije se pojavio u javnosti. Komunicira isključivo putem pisanih poruka u državnim medijima, što se pripisuje izraelskim prijetnjama da je upravo on sljedeća meta.

Iako je iranski establišment uspio zamijeniti vođe i zadržati kontrolne točke, tek treba dokazati može li dugoročno upravljati nacijom. Trenutačno se čini da Iran na okupu više drži gola sila i strah, nego stvarni autoritet nove vlasti.