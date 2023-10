Analitičar o sukobu: "Sve su karte u rukama Izraela. Ako dođe do trećeg svjetskog rata, bit će posijan na tom području"

Sukob Izraela i Hamasa ne smiruje se. Mnogi se pitaju hoće li se rat na Bliskom istoku proširiti.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić komentirao je za N1 televiziju situaciju u pojasu Gaze. Rekao je da su sve karte sukoba u rukama Izraela.

"To kako će Izrael djelovati, to će presuditi koliko će to trajati. Mnogi pokušavaju djelovati na Izrael, ali sve je na njima. Koliko će oni biti brutalni prema Gazi i Palestincima, to će uvjetovati kako će se ponašati arapski, islamski svijet. Koliko će se to na kraju obiti o glavu Izraelu… A nemira će biti svuda. Zato je tako brza reakcija i Bidenov dolazak, zato poruke da se paze civili.

Bez presedana je to da američki državni tajnik sedam sati razgovara s nekim. To nisu pregovori zaraćenih strana, nego samo s Izraelom. SAD-u je stalo da se to što prije zatvori. Ne možete brzo zatvoriti nešto što je počelo 40-ih godina prošlog stoljeća. Bili smo blizu rješenja koje je otvaralo puno potencijala, otvaranje diplomatskih odnosa Izraela i Saudijske Arabije. Taj bi događaj mijenjao krvnu sliku Bliskog istoka i njegov bi je završetak u potpunosti promijenio", govori Avdagić.

Strah od širenja rata

Avdagić kaže kako i civili Palestinci koji su u Gazi ne mogu biti krivi za postupke Hamasa, čak i kad se kaže da su izabrali Hamas. "Djeca, također, čak ni djeca hamasovaca, ne mogu odgovarati za postupke roditelja."

"Isključili ste vodu, struju, zapriječili ulazak hrane, goriva u Gazu, Ljudi su tamo žedni. Ako to nije dovoljno da netko shvati razinu tragedije i da shvati da to nije opravdano zbog upada hamasovaca, onda ima problem s moralnim razmišljanjem. Ono što radi Amerika… jedina je koja želi to riješiti i biti saveznik Izraelu. Mislim da se i arapske zemlje moraju trgnuti. Otkazivanje susreta s Bidenom znači da niste spremni na konstruktivnost, nego samo na bijesno djelovanje. Emocija je puno, razumijem, ali Bliski istok prostor je na kojemu možemo očekivati, ako dođe do trećeg svjetskog rata, da će tamo biti posijan", kaže.

O uvođenju kontrola na granicama

"Schengen nije propao, ne znam otkud to", govori Avdagić o uvođenju kontrola između Italije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske.

Kaže da Schengen funkcionira, da se zračni promet odvija normalno.

"U civiliziranim zemljama vojska nije na granicama. Vojska se obučava za ratno djelovanje, mi nismo u ratu. Možda netko to želi tako predstaviti, ali mi nismo u ratu. Hrvatska ima veliku policiju, mislim da su oni u stanju štiti granicu. Mi imamo set drugih problema. Ne možemo samo tako ljude zaustavljati na granici. Ne možete pucati na njih, ne možete na nekoga nenaoružanog pucati. Imamo puno ljudi koji misle da su stvari jednostavne, ali nisu jednostavne.

Ovdje međutim postoji jednostavno rješenje. Jedno od ključnih je Srbija. Tamo velik broj tih ljudi dolazi bezviznim režimom, zračnim prometom i onda nastavljaju put prema EU-u. Ako EU to nije u stanju riješiti sa Srbijom, onda imamo velik problem. Druga stvar, BiH. Ako vidimo da tamo postoje problemi, da Dodik ne želi pojačati kontrole na granici sa Srbijom, mislim da onda treba dodatno uskratiti sredstva Dodiku. Vidjeli smo što se događa tamo", zaključuje Avdagić.