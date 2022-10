Politički analitičar Branimir Vidmarović za Dnevnik.hr kazao je kako je Putin u teškoj situaciji i da Rusiji najviše odgovara pauza i smirenje sukoba. No, nije još gotovo.

Vladimir Putin sudjelovao je u petak na samitu zemalja bivšeg SSSR-a u Astani u Kazahstanu, gdje je održao govor.

Od ruskog predsjednika, čini se, stigli su čak djelomice pomirljivi tonovi. Najavljuje kraj mobilizacije, moguće povlačenje trupa, govori da "nema potrebe za masovnim udarima na Ukrajinu", da mu "zadatak nije uništavanje Ukrajine", a spominjala se i mogućnost mirnih pregovora.

O svemu smo za komentar upitali vanjskopolitičkog analitičara Branimira Vidmarovića, koji nije uvjeren da je riječ o pomirljivim tonovima.

"Možda to tako izgleda, ali to nisu pomirljivi tonovi i on neće sada sve zaustaviti", kazao je Vidmarović i dodao da je činjenica "da postoje u Rusiji veliki problemi, ekonomski, politički, problemi s mobilizacijom koja ide strahovito teško i Putinu dugotrajni rat ne odgovara", kaže analitičar.

"U slučaju daljnje eskalacije sukoba, tih problema će biti još više. Putin želi da se sve zaustavi, ne radi mira i radi Ukrajine, nego prije svega radi sebe, da ne iscrpi svoje kapacitete. On želi da mu se priznaju granice i on bi stao kad bi mu se granice priznale. No, tu je i pitanje ako bi on htio sve proširiti do administrativnih granica, jer onda će biti još sukoba, a problemi se gomilaju i on si ne smije dozvoliti da gubi podršku. Njemu dugotrajan rat ne odgovara politički ni ekonomski", zaključuje Vidmarović.