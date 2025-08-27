Filmski lažirao svoju smrt kako bi pobjegao s drugom ženom: Pogledajte koliku je kaznu dobio

Muškarac iz Wisconsina lažirao je svoju smrt, točnije vlastito utapanje tijekom vožnje kajakom, i ostavio suprugu i troje djece kako bi mogao započeti novi život s drugom ženom.

Osuđen je u utorak na 89 dana zatvora. Kazna je izrečena zbog ometanja službene osobe, a njezina duljina simbolično odgovara vremenu tijekom kojeg je uspješno zavaravao policiju, piše CNN.

Kazna koja je izrečena Ryanu Borgwardtu gotovo je dvostruko duža od preporučene prema nagodbi o priznanju krivnje postignutoj s tužiteljima.

2Duboko žalim zbog postupaka koje sam počinio te noći i sve boli koju sam prouzročio svojoj obitelji i prijateljima", rekao je Borgwardt na sudu prije izricanja presude.

Tužitelji su zatražili od okružnog suca da Borgwardta osudi na samo 45 dana zatvora. No, sudac je gotovo udvostručio kaznu i osudivši ga na 89 dana – isti broj dana od kada je proglašen nestalim do trenutka kada ga je šerifov odjel kontaktirao u inozemstvu, rekao je sudac.

Dulja kazna može poslužiti kao odvraćanje svima ostalima koji možda razmišljaju o lažiranju svoje smrti i obmanjivanju policije, rekao je sudac.

Borgwardta žena je 12. kolovoza prošle godine prijavila njegov nestanak1 nakon što joj je prethodne rekao da ide kajakom po jezeru. Njegov nestanak isprva je istražen kao moguće utapanje.

No, nakon što istražitelji nisu uspjeli pronaći njegovo tijelo nakon 58-dnevne potrage, potraga se proširila. Naknadni tragovi, uključujući i činjenicu da je dao napraviti novu putovnicu tri mjeseca prije nestanka, odveli su istražitelje prema istini. Ispostavilo se da je lažirao smrt kako bi se sastao sa ženom iz Uzbekistana s kojom je komunicirao.

Istražitelji su stupili u kontakt s njime u studenom i nagovorili ga da se vrati u SAD u prosincu. Predao se i optužen je za ometanje potrage za svojim tijelom. Njegova supruga, s kojom je bio 22 godine, razvela se od njega četiri mjeseca kasnije.

Isplanirao nestanak

Prema kaznenoj prijavi, Borgwardt je 11. kolovoza prošle goine tijekom noći prevrnuo kajak na jezeru, veslao natrag do obale u napuhanom splavu koji je ponio sa sobom i usput bacio svoje dokumente u jezero. Potom se odvezao do Toronta, odletio u Pariz, a zatim u "zemlju u Aziji", prije nego što je sletio u Gruziju. Istražiteljima je rekao da ga je pokupila žena i da su proveli nekoliko dana u hotelu prije nego što je počeo živjeti kod nje.

Okružna tužiteljica Gerise LaSpisa, prije izricanja presude je dodala još detalja. Napomenula je da je Borgwardt uzeo policu životnog osiguranja, podnio zahtjev za zamjensku putovnicu i poništio vazektomiju prije nego što je lažirao smrt kako bi se sastao sa ženom koju je upoznao na internetu samo nekoliko mjeseci ranije.

Njegov odvjetnik, Erik Johnson, rekao je da Borgwardt "duboko žali" zbog svojih postupaka i da se vratio u zemlju "kako bi se iskupio". Napomenuo je i d da je njegov klijent prošli tjedan platio 30.000 dolara odštete.