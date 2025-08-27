Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
pomno isplanirano

Filmski lažirao svoju smrt kako bi pobjegao s drugom ženom: Pogledajte koliku je kaznu dobio

Piše P. A., 27. kolovoza 2025. @ 22:52 komentari
Ryan Borgwardt, čovjek koji je lažirao svoju smrt
Ryan Borgwardt, čovjek koji je lažirao svoju smrt Foto: X / Screenshot
Amerikanac Ryan Borgwardt lažirao je svoju smrt kako bi uspio pobjeći od žene s kojom je bio 22 godine i kako bi mogao započeti novi život s drugom ženom.
Najčitanije
  1. Tenkovi leopard
    promjene na 150 lokacija

    Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
  2. Ilustracija
    POTVRĐENO ZA DNEVNIK NOVE TV

    Hrvatski pilot uhićen zbog špijunaže za Srbiju! Uhićena i državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice
  3. Ilustracija
    stravično nasilje

    Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu: Uhićeno 20-ak ljudi
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Amerikanac Ryan Borgwardt lažirao je svoju smrt kako bi uspio pobjeći od žene s kojom je bio 22 godine
pomno isplanirano
Filmski lažirao svoju smrt kako bi pobjegao s drugom ženom: Pogledajte koliku je kaznu dobio
U pucnjavi u katoličkoj školi u SAD-u ima mrtvih i puno ranjenih
Užas u katoličkoj školi!
VIDEO Poznat identitet napadača koji je pucao po djeci, ubio ih najmanje dvoje: Bio je opsjednut masovnim ubojicama
Suludim cijenama došao je kraj! Ide se u ograničavanje cijena za taxi
potvrdio ministar
Suludim cijenama taksija došao je kraj! Uvest će se nova mjera
Mala škola prognoze: Na današnji dan obilježavamo dvije važne prekretnice
Mala škola prognoze
Jeste li znali? Na današnji dan obilježavamo dvije važne prekretnice
VREMENSKA PROGNOZA Pogledajte kakvo nas VRIJEME čeka do kraja tjedna
Vremenska prognoza
Pripremite kišobrane jer nam stiže promjena: Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna
Oleg Butković o brod s azbestom koji je digao građane na noge: "Mi smo prevareni"
"vidjet ćemo hoće li otići"
Ne mogu mu ništa? Brod s azbestom mora otići do utorka, ako ne ode prijeti mu novčana kazna: "Mi smo prevareni"
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
promjene na 150 lokacija
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Vojni pilot iz Splita i njegova djevojka s Kosova optuženi za špijunažu
POTVRĐENO ZA DNEVNIK NOVE TV
Hrvatski pilot uhićen zbog špijunaže za Srbiju! Uhićena i državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice
U Zagrebu su se pojavile opasne bobice uz potok
Plodovi djeluju primamljivo
Na zagrebačkoj šetnici nikla opasna biljka: "Može ubiti dijete s dvije bobice"
Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu
stravično nasilje
Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu: Uhićeno 20-ak ljudi
Makljaža u kampu na obali: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac, oštetili su i inventar
Svađali se i u kafiću
Makljaža u kampu na obali: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac, oštetili su i inventar
Stručnjak otkrio je li zbog špijunskog skandala ugrožena Hrvatska: "Djevojka je imala izravnu vezu s Vučićevim uredom"
Analiza Ivice Mandića
Kakve je informacije pilot mogao odavati partnerici? "Imala je izravnu vezu s Vučićem, Kurtijem, a postoje informacije da je radila i za jednu drugu službu..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
promjene na 150 lokacija
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu
stravično nasilje
Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu: Uhićeno 20-ak ljudi
Makljaža u kampu na obali: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac, oštetili su i inventar
Svađali se i u kafiću
Makljaža u kampu na obali: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac, oštetili su i inventar
show
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
skrivaju ih od medija
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Jolina supruga Ana je proslavila 44. rođendan
raskošne fotografije
Filmsko slavlje Joline supruge: Pogled ukrao buket o kojem sanja svaka žena!
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Oglas
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
zabava
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Snalažljivo
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Jao…
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Ovim kvizom dokažite da imate doktorat iz opće kulture
Pokažite što znate!
Ovim kvizom dokažite da imate doktorat iz opće kulture
tech
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Otkriven novi igrač u gubitku tjelesne težine, no koliko nosi prednosti, toliko je i opasan
Bitna je ravnoteža
Otkriven novi igrač u gubitku tjelesne težine, no koliko nosi prednosti, toliko je i opasan
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
sport
Srpskog izbornika pitali tko je najbolji kojeg je trenirao: "Mislio sam da je to Kukoč pa Bodiroga, ali..."
"ON JE NAJBOLJI"
Srpskog izbornika pitali tko je najbolji kojeg je trenirao: "Mislio sam da je to Kukoč pa Bodiroga, ali..."
Strašan udarac za Zlatka Dalića pred dvije utakmice Vatrenih
uh, šteta
Strašan udarac za Zlatka Dalića uoči dviju utakmica Vatrenih: Otpada važan vatreni?
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
Ne puštaju ga
Loše vijesti za Martina Baturinu: Talijani odbili 70 milijuna eura iz Londona
tv
Daleki grad: Čime joj prijeti samo da sazna istinu?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čime joj prijeti samo da sazna istinu?
Leyla: Što moraju učiniti da dobiju lijek?
LEYLA
Leyla: Što moraju učiniti da dobiju lijek?
Leyla: Mora otići - kako da ostane nakon svega?
LEYLA
Leyla: Mora otići - kako da ostane nakon svega?
putovanja
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Iznad rijeke: Kuća stvorena za uživanje i dugi oproštaj od ljeta
Između Rijeke i Zagreba
Iznad rijeke: Kuća stvorena za uživanje i dugi oproštaj od ljeta
Ne može jednostavnije: Recept za savršenu pitu sa šljivama zbog koje ćete progovoriti francuski
Miriše na još...
Ne može jednostavnije: Recept za savršenu pitu sa šljivama zbog koje ćete progovoriti francuski
novac
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Sarah Jessica Parker u najdražem kupaćem kostimu
NAJBOLJI JE?
Sarah Jessica Parker godinama nosi isti model kupaćeg kostima, koji pristaje baš svakoj ženi
Ponuda balerinki za jesen 2025.
IDU NA SVE
Pronašli smo 15 balerinki koje ćete nositi uz haljine, suknje, traperice i finjak hlače
Recept za džem od šljiva iz pećnice
upola manje šećera
Imamo odličan recept za domaći džem od šljiva – iz pećnice
sve
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
skrivaju ih od medija
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene