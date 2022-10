Joe Biden nakon govora odlučio je nepoznatoj djevojci dati savjete za spojeve.

Predsjednik SAD-a Joe Biden opet se našao u središtu pozornosti. Biden je u petak nakon što je održao govor na koledžu Irvine Valley, gdje je govorio o planovima svoje administracije za smanjenje inflacije i snižavanje troškova lijekova imao neobičnu komunikaciju s jednom djevojkom.

Prvo se fotografirao s djevojkom stavivši joj ruku na rame, a nakon toga počeo joj je davati savjete za spojeve.

"Važnu stvar rekao sam svojim kćerima i unukama: Bez ozbiljnih frajera do 30. godine", poručio je Biden, naginjući se još malo bliže.

Zbunjena djevojka samo je rekla u redu, dok joj se na licu vidjelo da joj nije ni najmanje ugodno.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI