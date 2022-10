Svjetski dan oživljavanja, koji se svake godine obilježava 16. listopada, odlična je prilika za podizanje svijesti o problemu srčanog zastoja od kojeg u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, godišnje umre 9000 ljudi.

Iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu naglašavaju važnost edukacije građana koji mogu pružiti pomoć osobi koja je doživjela iznenadni srčani zastoj i tako spasiti život.

"Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj, a toj skupini pripada i iznenadni srčani zastoj kod kojeg uslijed poremećaja srčanog ritma dolazi do trenutnog gubitka srčane funkcije te prestanka dotoka krvi u mozak i druge organe, odnosno do smrti", upozorili su iz Zavoda.



Preživljavanje se značajno povećava brzom intervencijom, unutar tri do pet minuta.

Potpredsjednik Mladih Hrvatskog Crvenog križa i dugogodišnji volonter Filip Glavač pojasnio je za DNEVNIK.hr kako postupiti u situaciji kada je osoba bez svijesti i ne diše normalno te kako koristiti automatski vanjski defibrilator (AVD).